回顧香港一眾名模！從劉娟娟、陳幗儀、柴文意那古早優雅的時尚印記中，感受昔日的絕代風華

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常聽人說，人生無關長短，過得精彩有意義就是。放諸時裝界，早前被譽為最young at heart的時裝達人Iris Apfel離世，享102歲高壽；香港時裝界先驅文麗賢（Judy Mann，1946-2024）因癌症過身，她樂觀，生前囑咐追思會出席者穿得joyful and colourful，脫離自身病痛的困苦，也藉此勉勵朋友別太傷懷，恰是活出優雅態度的明證。

以往偶爾見Judy列席選美評判，或出現雜誌接受訪問，舉首投足，常顯氣度，大概沿自早年出身模特兒生的鍛鍊，加上在紐約做過時裝買手，視野觸覺非等閒，自1984年創立香港時裝設計師協會以來，一直拓展本地時裝業，與提攜不少後輩，貢獻良多。

然後想起，不若數數香港古早模特兒，例如70年代紅極一時的劉娟娟（1944-2019），因喜愛鑽飾，朋友們都戲稱她Diamond Ellen，以五尺九寸身高參選過「中國小姐選美」，曾衝出香港為不少國際品牌行騷，也開辦過模特兒學校，後來定居上海。或許曾為港姐及亞姐擔任過形象顧問的原故，隨便一站，風姿綽約，她當年更曾提名氣質女星夏文汐參選港姐，譜寫出佳話。

另一位60、70年代紅極一時的Fashion Model 陳幗儀（Tina Viola，生年不詳-2021），知道Tina時，她已深居簡出。Tina 27歲出道，前夫為菲律賓人，姓Viola，婚後隨夫姓，因1.72米身高鶴立當年模特兒界，也在靚人界、名人界擁有一種與眾不同，近乎神聖不可侵犯的地位，在傳媒工作時，聽不少前輩說，他們視與Tina面飲茶食飯為世紀大事。Tina退居幕後加盟著名牛仔褲時裝集團Bang Bang 當買手，退休前是意大利珠寶名牌Buccillati 香港店的老闆娘，退休後鍾情攝影，主題圍繞小孩與狗。值得一提，Buccillati 便是梅艷芳生前在最後演唱會穿戴嫁給舞台的「嫁妝」。

出名嚴謹的香港時裝設計師劉培基稱柴文意(Paulona Chai)為他一生最愛的模特兒，專業態度無可挑剔，可想而知，一輯為他演繹「EDDIE LAU—手繪」系列的照片，現在看來，仍如花樣，惹人浮想連篇，可惜伊人已然遠去，除卻一些昔日時裝雜誌剪報，也沒有太多文獻記錄。

香港自60年代隨著瑞興百貨飛騰，出現第一批專業model，身體語言獨特，煥發儼如電影《Blow Up》的潮流氣息，其他當時得令女模特兒名字尚有余嘉文、古嘉露、許珊、鍾璧澤、鄺美寶、曾素麗、王安娜、鄧拱壁、梁舜兒等——美麗或曰稍縱，但天橋上倩影不畏消亡，意態撩人的真我自信風采，曾幾何時，在海外時尚圈喚起過香江心帆，優雅文化當道，替這座城巿爭艷，有若莊子《天道》論美：「樸素而天下莫能與之爭美。」褪色與否，還道自然，裁進讓人神往的歲月，穿戴出一抹典雅恬淡。







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