半鳥酒店餐廳聯乘經典意式食材品牌！星級地中海風味六道菜晚宴，迎接清爽夏日

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有時候，即使身在法國，或正在法國餐廳享用法菜的精緻，還是會惦記着意大利的兼容並蓄。從遊玩北部Dolomites山脈、Piedmont採松露、威尼斯雙年展、Padova學術小鎮、Sienna的黄昏、Florence的Uffizi博物館，在羅馬鬥獸場懷念Roman Holiday、龐貝古城的「雙偎傍雙擁抱」、Capri的山上小徑樹蔭、拿坡里薄餅、用Ripley視覺造訪Almafi Coast，最後親啖一口西西里檸檬，用力感受生活氣息與活力，跟中國大江南北也有一絲相通之處。

或許是因為意大利探險家馬可孛羅在七百年前踏上一趟中國之旅，才有意大利粉跟中國麵條的聯想，這一份親近，使Pizza和Spaghetti 跟不少香港人結下不解緣，還好有昔日位於灣仔分域碼頭的Mercato Gourmet ，及意藉名廚Gianni Caprioli開設的Giá Trattoria Italiana，可惜最終因清拆重建而被迫結束營業，後來Mercato Gourmet在半島酒店重開，繼續供應由意大利各產地直送之肉品、海鮮、芝士、火腿、意粉、葡萄酒等，成為不少本地老饕、愛煮之人、外籍人士的購物熱點。

Mercato品牌成立十周年，半島在6月14日至7月31日將聯手舉辦美食盛會，陸續於Felix 餐廳、露天陽台及露台餐廳放送精緻「意」味，例如露天陽台6月21日的地中海之夜，在室外DJ音樂襯托下享用Finer 地中海式BBQ，綴以Freshly Crafted的意大利粉，別有初夏送鮮的風情。

點題作還有Felix的六道菜晚宴，將於6月14日及15日上演，由澳門米芝蓮星級餐廳 8½ Otto e Mezzo Bombana Macau 的西西里主廚Riccardo La Perna與Felix主廚Aurélie Altemaire四手合作，Menu有我喜愛的紅蝦——是以期待着輕煮西西里紅蝦配布拉塔芝士及西西里紅蝦泡沫；Caviar Giaveri 的意大利 Oscietra 魚子醬餡餅配黃尾魚薄片、茴香及意大利氣泡酒奶油醬以及慢煮意大利春雞配西西里紅蝦、特羅佩亞紅洋蔥及紅蝦春雞濃汁。







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