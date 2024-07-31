黄霑逝世20年展覽「滄海一聲笑」：拼湊一代鬼才黄霑早已遠去，但仍鮮活的身影！

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看罷大館「曲詞印記：顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲」展覽，又怎能漏掉文化博物館紀念黄霑（1941-2004）逝世20年的黄霑主題展，展出煇哥畫筆下的「熊抱顧嘉煇」外，其餘約140件展品也在各自表述霑叔某個人生階段的故事與創作，繼十年前在柴灣舉行過的「滄海一聲笑黃霑回顧展覽」後，進一步拼湊出一個鬼才早已遠去但仍鮮活的身影。

黄霑本名黃湛森，另有筆名劉傑、陸郎、不文霑、詹嘯、久流、鐵樹等。最為人知的身分是香港作曲家兼填詞人，其餘還有廣告人、作家、藝人等多種身分，坊間論述一直視他為香港跨媒體的代表人物，並與金庸、倪匡、蔡瀾一起，被傳媒冠以「香港四大才子」之一——才子必有來自生活的深情與感觸。

欣賞策展細意概括揭示霑叔幾個重要的人生片段，包括黃霑隨家人在1949年由廣州乘船到港，落戶深水埗唐樓，追尋黃霑童年時的深水埗回憶，見證地貌與民生變化，例如北河戲院（現北河大廈）、皇宫戲院、明聲戲院（現荔聯大廈）、金門麵包 、香江中學、聖芳濟各、東廬花園、窩仔山，從歷史相片回溯，在那遙遠的五十年代，香港一窮二白，但隱約可見，那個時代的香港臥虎藏龍。

黄霑身為「喇沙仔」，與李小龍做過同學，看他回憶李小龍在學校「打架」的片段，恍如隔世，但珍貴，一如他pick up口琴，師從致力提倡「音樂大眾化，大眾化音樂」的梁日昭。霑叔常說音樂給他快樂，成名後也曾與老師同台演出，尊師重道，給人感覺他心底裏是個快樂率真，渴慕簡單的小伙子，切合他在1980 年出版的第二本書《黄霑》（散文），首篇談過年便提到一句法國諺語——快樂就像香水，灑在别人身上的同時，自己也會沾上一點。

其後經典創作遍布歌影視的霑叔，在香港流行文化的地位無可取替，2004年逝世時，追思會匯聚兩萬多名巿民，獲得認同與尊重，連《Times》也曾報道，由此奠定某種精英認證與準則。展場中卻見到霑叔有份客串演出的時裝電影《霹靂情》（1984）海報，由著名武俠片導演張徹執導，今天重看，是部手法奇突的電影，出於經濟騰飛的八十年代，或許是某項藝術實驗，可供主流論述以外的玩味參考。

黄霑這位一代鬼才，寫過幾許不朽香江名句，長年游走娛樂大眾與學術探討，翻查網上片段，黃霑曾在1999年預言科技如何改變人的生活，緊貼時代演變步伐及影響。聽其言，觀其行，霑叔行事爽直真摯，無分雅俗，作品如《問我》、《當我寂寞》，《滄海一聲笑》等，流露著滿滿率真情懷、與豪情感思，若用作品說話，已然說好了一則舊香港故事。

滄海一聲笑—黃霑｜香港流行文化節2024

香港文化博物館

展至2025年2月10日







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