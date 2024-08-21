黄永熹40年攝影生涯個展「It's about Time！」：定格攝影師鏡頭下的瞬間美學與情感捕捉

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商業攝影師到底是個怎麼樣的工種或行業？以往紙媒經驗所得，與不同版面的攝影師合作，各有不同趣事與學習，例如新聞攝影的千鈞一髮、時裝攝影的美感探索、食物攝影的觸覺佈置，或人訪的性格捕捉等，也有其精確計算與對自然美的拿捏；再說，負責文字部分的記者與編輯，做好資料搜集、敲定問題框架、與訪問人物有技巧地交流，都是工作的一部分；更多時候，與攝影師即場合作交到「功課」，可以glamorous，也可以tedious，因為當中摻雜太多可預料甚至不可抗逆因素，不過這是題外話，有緣碰面再說。

想起這種種，除了回溯記者跟攝影師因工作互生情愫外，也因看黄永熹（Sam Wong）經歷40載攝影生涯後舉行的首個個人相展”It’s About Time!”——首先想起的，除了前文提及過的，還有「借衫影封面」，跟各大時裝品牌斡旋協調的時光，實在妙不可言。

稍為平復下來，望望這個about time，也就「是時候」回顧那些曾經多麼美好的瞬間。80年代樂壇百花齊放，娛樂事業騰飛，造就不少創意澎湃的製作。其中一環是唱片封面攝影，家中唱片櫃順手拈來，便有楊凡的唯美派、毛澤西的都巿感，與黄永熹一起當上廣東歌黄金時代的品味推手。Natural light與外景／街景大行其道，從黃永熹的鏡頭與展出珍貴原相片，包括未曾正式推出的唱片封套，由黑房沖洗後妥善保存至今，終作首度曝光。

學院派的黄永熹在80年代初於美國加州知名攝影學校Art Center College of Design研習商業攝影訓練，接觸當前最流行的時尚，經過薰陶，跟世界頂流接軌，回港獲劉天蘭邀請拍攝葉德嫻《千個太陽》唱片封面照，摘下第九屆十大中文金曲「最佳唱片封套設計獎」。

然後，就如展場所見，Sam操刀為各大歌星明星拍照———陳百強、張國榮、梅艷芳、張曼玉、鄭伊健、陳奕迅——盡皆可一不可再的機緣與留影，締造「攝」人美學的盛世，故事如陳百強《夢裏人》在Danny麥當奴道的家門前的正午艷陽照、張國榮的《Final Encounter》及後來《號外》反串照促成他演出《霸王別姬》程蝶衣、梅艷芳的《金枝玉葉2》，還有陳奕迅回到他小學操場跑幾圈後拍的《我的快樂時代》等，仍為人津津樂道，也道出Sam擅於捕捉瞬間的美好與獨特情感面貌。

黄永熹的相片展，是時候了，讓大眾回望一張張見證時間的作品，稍縱即逝，沉澱過去，沖曬出來的，是在商業攝影中保存自己風格，成為文化豐盛的一部分，甚至可以穿越時代；所以，當活過一年又一年以後，也是時候了，想想可以怎樣，保存我們個人乃至我城的獨特？

日期：即日至15.9.2024

時間：0900-1800 （星期一至日）

展館：C003，#香港知專設計學院，香港新界將軍澳景嶺路3號







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