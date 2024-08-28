香港藝術館浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展：珍巧僅足盈握的藝術，以小見大探千年工藝發展的縮影

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每次看到鼻煙壺展覽都特別興奮，常琢磨如何入手收藏。兩年前，香港藝術中心有趟吳繼遠收藏水松石山房主人作品展，名《妙徑通幽》，我將之理解為著名 artist dealer turned collector and artist Hugh Moss 之水墨「怪奇物語」，探索 collector、dealer 與 artist 之間的文化身分異色，如何中為西用；再早一年，在 MOA（香港藝術館）聽 Hugh Moss 談他的鼻煙壺收藏，看 Phillips 賣他的畫，讀他的著作《The Art Of Understanding Art》，雖然未曾睹其鼻煙壺實物，也獲益良多。

香港多年來有不少鼻煙壺藏家，十居其九大隱隱於巿。印象中有跟發展加多利山有淵源的葡裔布力架家族，除了留下布力架街，13子中排第11的Paul Braga（1910-1989）在其汽車業務以外喜歡收藏中國鼻煙壺，可惜未曾見過圖錄；此外，香港著名收藏家組織敏求精舍其中一位會員，鼻煙壺收藏家及廣州許氏家族十宅許禮光後人許建勳（Humphrey Hui)，其藏品曾在香港、澳洲及美國展出，也在世界各地作文物專題演講。

最近，香港藝術館獲冼石韞玉女士捐贈490組浮雲軒藏中國鼻煙壺作永久館藏，數量之多，達香港博物館界迄今最大規模的鼻煙壺捐贈。「浮雲軒」由已故香港收藏家冼祖謙先生建立，冼祖謙早年負笈英國修讀法律，後從事銀行業，同時積極投身公益慈善，曾任東華三院總理、香港獅子會總監等職務，自1989年起致力收藏鼻煙壺，質量皆豐，生前曾為國際中國鼻煙壺學會活躍會員，積極向國際推廣鼻煙壺這門精湛工藝。

值得注意，鼻煙非鴉片，而是將優質煙草研磨成粉末，加入麝香等名貴藥材，於17世紀時傳入中國，用於提神醒腦，卻因稀少且珍貴，只多流通於宮廷與貴族間；而鼻煙壺這裝載鼻煙的容器，無論造型、容量也非常小巧討喜，製作材質廣泛，其中我最愛細看的是琉璃，有時看來像翡翠，有時看來像瑪瑙，也像脂玉或田黃，顏色變化多端。琉璃藝術早在三千多年前的西周已興起，到清朝的鼻煙壺，踏入輝煌時期，加上造型變化多端，圓口、方塊，裝飾紋飾題材多元，芸芸「內繪」高手大師，可謂精彩絕倫。

《紅樓夢》第五十二回寫晴雯頭痛，賈寶玉讓麝月「取鼻菸來，給她嗅些，痛打幾個噴嚏，就通了關竅。」通了關竅便能欣賞、研究和收集這些僅足盈握的鼻煙壺，了解它們代表中國千年工藝及發展的縮影，其可見可觸的匠心與巧思，讓人怦然心動，徵要在「以小見大」，提醒我們見微知著。

浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展

地點：香港藝術館三樓中國文物廳







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