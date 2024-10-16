第53屆香港藝術節：坂本龍一、高谷史郎《Time》、梅卓燕《Solo》！從音樂、戲劇、舞蹈中感受生活的動感

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香港藝術活動接踵而來，已鮮有「沙漠」這說法，若有選擇困難症的話，甚麼都踴躍參與，花多眼亂，胃口多大或也會膩，但第53屆香港藝術節上星期公佈2025年度45組節目，從中又迅速在網上預購一堆門票，相較早年只能填郵購表格來預訂門票，如今實在方便了很多，碰上節目吸引，大破慳囊自是少不免。

我多年來的選擇偏向音樂、戲劇與舞蹈，是個人喜好，或許也是較易引入多國際元素的節目類型。音樂方面，記憶中便曾經憑藉藝術節目睹過古巴音樂、探戈、Ute Lemper、Elvis Costello、Marianne Faithful等在香港演出，動人時光印象猶深。今年則期待年屆82歲的鋼琴家艾莉索・薇莎拉茲（Elisso Virsaladze）獨奏會，聽她演奏舒伯特、布拉姆斯、李斯特和普羅科菲耶夫的樂曲，有甚麼意猶未盡之處；還有2012年荷能斯國際鋼琴大賽冠軍柯列斯尼科夫（Pavel Kolesnikov），除了跟香港小交響樂團合作外，看看他獨奏會上演繹莫扎特與拉威爾的風采。

音樂配上劇場，若然取之有道，效果能夠帶來深意，獲悉日本已故音樂大師坂本龍一，原來生前與藝術家高谷史郎共同創作一齣名曰《TIME》的劇場作品，只見名字，便隱約感受他生前帶著病軀，參悟生命，劃過朦朧時光的精髓，放諸舞台，加以音樂、舞蹈與裝置等藝術淬煉，帶來美感之餘，捕捉瞬間的鏡花水月，同時定義甚麼是永恒。

說起舞蹈，差點看漏了眼的，有藝術節「加料節目」中梅卓燕的《Solo》，今年上半年看了她一段創作演出，但念念不忘的，除了她三支獨舞《遊園驚夢》（1986）、《獨步》（1995）與《水銀瀉》（1994）外，還有她在《他們在島嶼寫作：也斯》中的舞姿——曾經的一首生活詩，如梅卓燕旋舞的一闕戀葉，吹拂一池漣漪，也長於斯般，風過無痕。見到節目介紹梅卓燕將再重塑選跳上文三部作品，事別四十載，自是不能錯過。

可讀性高的文學巨著，放諸戲劇，劇力萬鈞，其中杜斯妥也夫斯基的世界名著《罪與罰》，蛻變成香港資深導演鄧偉傑與布林聯手執導的節奏明快版，讓人期待；另外，問世90年的曹禺鉅著《雷雨》，現代詮釋效果若何，交在中國大師級戲劇導演李六乙手上，夥同金像美指張叔平（舞台美術、服裝造型設計），還有影視明星胡軍、盧芳、苗馳及一眾實力派演員，演繹曹禺筆下「鬱熱」與「哀靜」的精神疆域——欲知後事如何，期待明年二月及三月看後再撰文稟告大家。







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