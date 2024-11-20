禮儀兵器展「威武奢華」： 近觀200多件器物美侖美奐的細節，感受文化精神的傳承

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大多時候，除非一方惡意發動戰爭，我們還是傾向先禮後兵，此屬權宜之計，也是中國文化深層推崇的儒道及禮儀，恰像月前在奧運一再見證的sportsmanship，表達立場之餘，縱是比賽也釋出善意，參考揉合《孫子兵法》，猶如香港城市大學（城大）為慶祝30周年的活動之一、設於般哥展覽館（Indra & Harry Banga Gallery)的全新展覽「威武奢華：跨文化禮儀兵器藝術展」（下稱「威武奢華」），讓對用兵之計有興趣者一窺堂奧。

香港過往也曾舉辦過不少兵器展，但這次「威武奢華」展出來自世界各地共200多件展品，幸造訪當天有館長Libby導賞，才知全非與戰事殺戮有關，倒過來是用於各式各樣的禮儀典禮上，反映兵器超越物理的殺伐攻克與防禦，其實可以更進一步，承載並體現與身份、文化精神相關的核心價值。

這些展品，值得一提，來自備受推崇的私人和本地公共收藏，包括著名的「夢蝶軒」和趙式慶先生借出的多件罕見及精美藏品——前者「軒主」盧茵茵（Betty）和朱偉基（Kenneth），為國際知名收藏家，金器收藏甚豐，去年更將900多件古代金銀器文物捐贈予香港故宮文化博物館；後者身兼城大般哥展覽館諮詢委員會主席，與城大榮譽院士及非物質文化遺產地脈協會創辦人，也是多項文化藝術吊活動的策劃人。

展覽分四部分，展品跨越地域文化，搜藏自中國、日本、印度、斯里蘭卡、土耳其等國家，加上不同宗教與歷史的禮儀兵器和盔甲，近觀美侖美奐的細節，或呈幾何設計線條，或鑲嵌寶石，但這些器物不只具備功能，更代表著文化、社會及身份認同。矢志融合藝術、文化及科技的般哥展覽館，聯同城大不同學科研究及互動，例如使用掃描電子顯微鏡（SEM）和多光譜成像（MSI），進一步展示器物鑄造鑲嵌技術與美藝細節，另有互動遊戲，連結跨地域文化傳統。

人貴乎自重自省，大可免於干戈擾攘，以避戰事引致生靈塗炭；層次高一點，從兵器精神文化學習禮義廉恥，就算短兵相接，多加提煉知識技術以外的個人修養，達至心靈以至生活上，尊重自己，尊重別人，釋除貪嗔痴，不怒而威，不打勝之不武的仗，體現真正強大權力。

「威武奢華：跨文化禮儀兵器藝術展」

日期及時間：現在起至2025年2月23日10am-7pm（周一休館）

地點：九龍達之路香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓般哥展覽館

預約連結：https://www.cityu.edu.hk/bgvisits/zh-hant







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