以散文式代替獵奇式：《爸爸》為精神病患者洗污名，重塑生活的質感

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先旨聲明，本文不是影評，是純粹抒發一些觀影感受——《爸爸》裡的父親，跟同期上映的《破·地獄》與《得寵先生》裡的父親不同，驟看平淡，但蘊含social contexts，以及「男人之苦」的克制情緒，儼然成為年末電影某種符號。

翁子光跟婁燁不同，後者說他沒有權利向觀眾過分宣揚個人視角和觀點，影響觀眾做出觀影選擇；前者卻也恰如其分，透過訪問闡釋一些細節原委，幫助觀眾解讀他拍這套「溫情倫理片」的初衷，而其中一樣就是思覺失調。

大眾對思覺失調的含義尚存在很多誤解，只理解為「意外」甚至帶來暴力。現實中是少數，更多是像《爸爸》中正值青春期的兒子厚明，或我以往處理過的輔導個案，某些案主經歷生活上來自學業、工作或個人追求的壓力，如長期累積而未能有效排解，加上腦內神經傳遞物質失衡，便可能誘發思覺失調。厚明性格被動、自覺內心世界沒被聆聽、認為父母只顧24小時工作欠缺溝通，也曲解老師的講課，在長期沒有獲得適切抒發下終釀悲劇，但這不是電影主軸。

飾演厚明的蘇文濤（Dylan）首次擔綱，跟「妹妹」厚恩（熊諾頤飾）一樣，兩位小演員自然從容沒怯場，生活感強，這得歸功翁子光把Acting Coach 這崗位正規化，邀請表演指導Wing Mo的巧置，無意中替香港建立一種電影文化，離開慣常奇案片的獵奇表述，反璞歸真呈現一則社區突發事故，發生前後的生活落差，重新觀看《爸爸》一家人如何生活，透過片段，鋪展出家人關係是否如我們預設的想像。

翁子光駕馭電影語言的功力沉實，利用鏡頭捕捉每個場景。不論是居所、Ｋ房、精神病院，還是深夜球場，只讓空間說話。那飄移的光有點像奇洛斯夫斯基的《兩生花》，那些場景，沒有甚麼劇情推進，只是慢慢地說生命的靈動、時光永不回的流逝，三花與機械貓多啦A夢的符號互換，滲著戲味。

當然，絕對不能不提「平民劉先生」劉青雲。他沒有在演永年，他只是借穿上永年的衣服，過永年的生活，感受事件前後帶來各樣無處宣洩的情緒。與其說「天花板」，劉先生只是在表達一種男人的沉澱、某種父愛的直率，一如我去年在京都某酒店法國餐廳偶然碰到他與太太坐在鄰桌，自然從容大快朵頤。有趣的是，或許演繹過永年的真誠，再看青雲近來數個訪問，彷彿也多了一種鬆弛和坦然。

在《爸爸》裡，我們看到對希望、苦難，以及詮釋的虛與實。翁子光對精神病患者不施加批判所表現的人文關懷，相較前作更觸動人心。若說療癒，略嫌過於簡單，尤其對於「釋懷」的透析，何用執著於放下，純粹與遺憾、無奈共存，爸爸依舊生活著，選擇記住了一家人有過的日常快樂，例如笑爸爸貌似戇豆先生，幾千蚊買數碼相機，借阿女的手寫板寫情信⋯⋯於是，劉青雲在戲外也說「唔使成日諗住放下㗎」，故此特別喜愛谷祖琳唱K唱走了調的一個「失」字——此中有深意。







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