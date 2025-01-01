香港藝術館展覽《古文青生涯規劃》：看古人於職場上的上位求存與歸隱之間的墨跡心跡

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一項藝術形式能夠流頌千百年，必有可取之處。水墨畫作為中國繪畫的代表，亦即狹義的「國畫」，能夠相繼傳到東亞和其他地區，想想實非易事。雖然距十載八載前一度熙熙攘攘，人人甚至爭相創作談論當代水墨，然後又彷彿沉靜下來，都不緊要，那只是巿場運作，而每次踏進香港藝術館專為展示名書畫鑑藏家劉作籌先生（1911 - 1993）所捐贈一批珍藏的虛白齋，像最近第一期的《古文青生涯規劃》展覽，總會看出新趣味。

五年前，修緝經年重開的HKMoA，採光感更佳，設計語言更流利，每趟走遍一個個蠻有新佈展點子的展館，再回來虛白齋，不免一怔，大部分仍是那個老調兒，但最近兩三年，似乎又多了設計感，文介也「貼地」生動了不少，導入觀賞的興趣大增，策展人應記一功。

「古文青」說的是古代文人，他們往往遊移於仕途與遁隱之間，或受命朝廷，或歸居山林，或享出世之名，或行入世之實，各自邁向不同的藝術追求。展覽中的畫作則選自虛白齋藏品，並從「生涯規劃」的角度出發，闡釋仕隱文人的「志向」、宮廷畫師的「上位之路」、儒佛名士的「三觀」，輔以其人生軌跡和個人際遇，還有透紙而出的墨跡「風格」，從中可探究例如貳臣與遺民群體於改朝換代間，他們的抉擇和歷史處境，這些問題當年如何影響他們的藝和術，更有點借古鑑今的意味。

乾隆的小器簿《貳臣傳》好看，在於看他如何秋後算賬；但其實，乾隆期間，君臣詩文相和，盛極一時，詞臣每以藝事得蒙聖眷，禮遇有加，因而出了一批頂流文化菁英，只是當中不知幾許阿諛奉承，故此更讓我神往的，是明末清初遺民中一批寓坎坷命途於書畫創作，參禪悟機，雲遊山川，匿名隱姓、翩然獨立的畫僧群體，包括「清初四僧」，即弘仁（1610-1664）、髡殘（1612-1673）、朱耷（1626-1705）及石濤（1642-1707），其中朱耷有「八大山人」之號，以孤禽游魚冷眼觀世，個性鮮明，用筆線條俐落，寫殘山剩水，引不少後來者仿效，姑且笑之，或因「真遁」與「假隱」之間，潛藏太多沽名釣譽的虛妄。

所謂刺青也有好人，文青亦有壞人，不一而足。幸有水墨畫家朋友隨行，循循善誘，看畫多看線條，別盲追名氣甚至拍賣價值，省卻不少眼力，只挑有意思的看，賞心樂事還看趙左（約1570-1633後）一幅《秋江漁隱圖》（1615），在留白處看浩瀚與飄渺。

古文青生涯規劃──虛白齋藏中國書畫選（第一期）

日期：即日至2025.03.05

地點：香港藝術館2樓 虛白齋藏中國書畫館







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