從《香港藝術》回顧九七前後的文化混雜與解殖歷程

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觀看藝術的方式，誠如John Berger在其代表作《觀看的方式》中透過文字闡釋，我們注視的從來不是事物本身，而是事物與我們之間的關係，在「我們看見的」，與「我們知道的」之間揣摩。而記錄藝術的方式，正好輔助我們觀看藝術的法度，例如正在嘴嚼兩個月前出版的《香港藝術》中譯本，它其實源自23年前的祈大衛（David Clarke）原著——事隔多年，重提97前後的藝術文化解殖，又有何深層意義？

《香港藝術》是蕭恒譯筆下作品，數年前讀過同是由他翻譯張美君博士的香港電影研究論文集《幻魅都巿》，流暢簡明易讀。《香港藝術》也帶著這份信達雅，讓人重頭認識祈大衞，在西方主流論述對東方藝術的盲點以外，引入本土觀察，與香港藝術文化研究史可以怎樣被詮釋。

23年前，正值千禧年前後，距香港回歸只是四、五年，「十年河西」至今也已翻了兩轉。祈大衛當年在這時期撰寫《Hong Kong Art: Culture and Decolonization》，從「香港視角」出發，橫跨繪畫、攝影、雕塑、建築，回顧1984-2000年間香港藝術的生成與轉向，也談裝置、塗鴉、櫥窗、時裝等相互影響，結合香港歷史事件的現代香港藝術史研究，在今天看來，經過後來各個應運而生的大型國際或本土藝術展覽，還有「大灣區融合」，當時或許是現代香港藝術史研究一個不可或缺的分水嶺。

祈大衛現時是香港大學藝術系榮譽教授，也是「香港藝術資料庫」創辦人及學術總監，剛巧近期在港大美術博物館舉展「藝彩相映：祈大衛的色彩空間」展出他水彩畫作的數位版畫，有興趣者不妨看看。

《香港藝術》書介提到，回顧政權移交前後，香港藝術家「提早」勾勒回歸後香港，同時關注這些那些昔日痕跡將如何消逝——而這個過程繼續經歷各種演化，而祈大衛當時細意闡述分析，也透過攝影紀錄，留住1984年至2000年間香港藝術及其他視覺文化產物中湧現的歷史關注、精神解殖與本土身份表達——也是如此，喚起藝術圈內外的感應與關注，記住了呂壽琨、陳福善、麥顯揚等藝術家，他們的創作足跡怎樣與香港文化互為補給。

記載、分析、評論、以至創作，求巧也求拙，或許有益發掘淹沒於東西交流、國族主義之下的本土藝術聲音，身邊的藝術家朋友，才不想甚麼「承先啟後」，忠於自我情感三觀表達，其他的，甚麼主義，甚麼融合，對正在忙著反樸歸真、專注凝錬作品的他們來說，無礙護持真善美的初衷。







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