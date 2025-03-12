香港中樂團《虞姬夢》：虞姬遺落世上的舊夢新願，女性身分自覺的蛻變

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三八婦女節，碰巧聽了香港中樂團只演一場的《虞姬夢》，延續近年不斷創新之風，在混合人聲與樂器演奏以外，更邀來國際著名作曲家瞿小松替楚霸王與虞姬的故事譜上當代新意。瞿小松在中央音樂學院的同學便有譚盾，而他也擅長融合西方先鋒派和中國文化的意境，以往代表作有混合室內樂《MongDong》、《寂》等，《虞姬夢》則是首次以中樂交響樂團的形式創作，細緻入微的曲譜藏着深刻思想與關懷，透過德裔女高音龏麗妮響遏行雲的嗓子，唱出虞姬遺落世上的舊夢新願。

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虞姬有何所憶有何所夢？我們只知項羽在垓下之戰為劉邦指揮諸侯六十萬聯軍所敗，突圍至烏江後，自刎而盡，而虞姬雖與白娘子、孟姜女、王寶釧並稱中國古代四大情女，但身世不詳，史書包括司馬遷的《史記·項羽本紀》均沒有記載虞姬的結局，後世卻設定虞姬一同自刎殉情，形而上成為男人一條肋骨、一件附屬品，必要時須伴君大去以示三貞九烈；若然認真想像她的角度，還原其心志，暢其所夢，或許就是，或許只可是，悲怨感嘆離鄉別井、嫁雞隨雞的身世，在紛亂戰事祈願和平，尋求「兵氣銷為日月光」之願，達至古曲新編的「和之境」，彰顯大愛的普世政治正確價值。

女性的情緒價值，自二千多年前的虞姬，發展至九十年前曹禺筆下的劇作《雷雨》，小時候看過張瑛、白燕與梅綺的粵語片版本後，這次藉着李六乙版胡軍餘演的周樸園來highlight，並揭示一個假放洋真封建的父權家庭，也映照場外激化社會矛盾的現實。慘遭階級觀念剝削的侍萍（李紅飾）固然淒苦，女主角盧芳飾演敢愛敢恨的的周蘩漪，錯落活在百年前的孤寂時空，窗戶長年被迫關閉，和繼子周萍（苗馳飾）發展不倫戀，當然，不倫情節陸續有來，但蘩漪的眉梢眼角、小蠻腰，在張叔平操刀的舞台及服飾下，其來有自，失望復被逼得太狠，被屈罹患精神病也好，歇斯底里也好，渾身仍有種惹人揪心垂憐的哀矜，這種女性身份認同一度昌盛，同時告訴觀眾，荒誕盡處，必有可笑處，故不難惹來台下觀眾哄笑，如此失態世道，試試比劃，換上當下一些女性職場上與感情世界中力爭上游贏取最大利益的Brutal honesty，也是另一種不可收拾。

古往今來，從虞姫到《雷雨》的蘩漪，從父權、女權到厭女，女人不斷横遭十面埋伏，四面楚歌，但虞美人究竟「和」了甚麼？ 附和了誰？與誰抑或自己講和？又要女兒好，又要女兒不進寶——蘩漪的鬱熱與哀靜，突顯女性的身份疆域，與情緒自覺，恰巧把《虞姬夢》與《雷雨》串連起來，劇目除卻暴露家仇國恨的罪惡、因果報應，種種宇宙間殘忍背後，無獨有偶，《虞姬夢》最後套上六字大明咒，《雷雨》結局換上雪雨，迎來古典樂章，以宗教收結，讓希臘戲劇中的「命運」成了自然法則，在含辛濃冬，被告知春天或在不遠處，何妨感認這種宇宙神祕性的憧憬，愛恨纏綿中，帶着悲憫與祝福，就是幸福。







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