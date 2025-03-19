展覽《感官怪奇：走進ASMR的世界》：從聲音說起，咀嚼感官與藝術的分野與互動

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聲音是一種很玄的東西，放諸電影，像《看我今天怎麼說》的聲效設計，也像台灣資深電影音效設計師杜篤之，上周末在亞洲電影大獎大師班中分享，如何透過音效提升電影的情感；放諸輔導治療，NLP將人類分為三種VAK類型——視覺型(V)、聽覺型(A)、動覺型(K)，適時套用這些元素，對不同Client也有相應適切的治療效果；抽出放大這些元素，參觀啟德AIRSIDE號稱香港首個以ASMR掛帥的展覽《Weird Sensation Feels Good 感官怪奇》，放諸藝術創作，放大感官與情緒的連接，若純粹以Art form來觀賞，又有沒有任何研討度？

這個展期至七月的展覽，由瑞典建築與設計中心（ArkDes）當代建築與設計策展人James Taylor-Foster 主理，先後於瑞典 ArkDes 及倫敦Design Museum 展出，香港站將則是首度登陸亞洲。多個沉浸式感官體驗，包括模擬交通工具場景聲音體驗《好眠》，還有本地藝術家簡僖進（AK Kan）及 林建霖（Kin Lam）設計的「ASMR 工作室」——讓我們使用日常用品，創作ASMR 作品，人人瞬間變成ASMRtist。

最別緻莫過佔逾 1,000 平方呎的ASMR 超長梳化區，由狀似腦袋褶皺的條狀柔軟靠枕組成，設計獲 2022 年 Dezeen 年度「最佳展覽設計大獎」，在這裏佈置ASMR 視聽體驗，嘗試感受聲音、觸覺和視覺的交叉互動——摸摸法國藝術家 Marc Teyssier 的《人工皮膚手機殼》，看看想不想出現這項未來「設計」？

近年冒起的ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response），即「自發性知覺經絡反應」，是一種通過特定聲音或視覺刺激引發的愉悅感，一般反應表現為頭皮、頸部或身體其他部位的輕微刺痛或放鬆感。常見的觸發聲音包括耳語、輕敲、摩擦、咀嚼聲等。ASMR視頻在網絡上非常流行，很多人更用它來幫助放鬆、緩解壓力或改善睡眠。

ASMR在藝術界引發的爭論，第一集中在藝術性與娛樂性的界限，這種引發愉悅感的刺激，是娛樂，抑或藝術？有沒有藝術深度？支持者多認為，ASMR那些精心設計的聲音和表演，能夠傳遞情感和美學體驗，應被視為一種藝術形式；第二層爭論集中在「商業化與藝術純粹性」，ASMR如同其他藝術形式，在社交媒體上所向披靡，創作者透過廣告和贊助獲利，評論認為商業化削弱創作的藝術價值，但反過來，支持者卻認為，商業化有助於ASMR的推廣和創作者的經濟支持。

ASMR更涉及性別與物化問題的爭論，雖然有ASMR男性創作者，但也有女性創作者，她們有些視頻被批評為迎合男性觀眾，存在性別物化傾向，只是，ASMR是個人表達的自由形式，也不用過度解讀。然後，ASMR或有助於緩解焦慮和失眠，但過度依賴或帶來心理問題，而且部分視頻涉及親密內容，可能引發倫理爭議。

最接近也最Valid的ASMR討論，或許是在不同文化中的的不同接受程度，帶來的文化衝突，但觀乎我們看吃播，或不同聲效視頻，例如瑞典藝術家Tobias Bradford 以一條滴著合成唾液的人造舌頭，挑戰所謂輕鬆與不安的區限；還有被譽為「ASMR 教父」的畫家 Bob Ross，著名電視節目《Joy Of Painting》的繪畫片段，輔以三幅原創畫作，加上聲音導航，以及畫筆皴擦畫布的療癒聲音，這種「非刻意 ASMR」的效果，滲著一絲安穩的Consistency，如細心留意，日常生活深耕細作中也不難發現——例如近來播放日本某YouTuber的慢煮片段給腦退化的老人家看，那些切菜烹煮過程與聲音，也有著AMSR式療癒效果。

相對ASMR作為舒緩壓力、對抗孤獨及焦慮這種自我療癒方式，並帶來渾身/局部酥麻如電流般的感覺，ASMR在藝術界的爭論還涉及藝術性、商業化、性別、心理健康和文化差異等多個層面，反映其複雜的社會和文化影響，是否足以構成一場更大型的文化運動，從感官帶動精神世界的藝術刺點，相比香港藝術館《感知之維—萬物與自我的多重探索》，又或大自然的低頻粉紅噪音，中間那些微妙的連繫，繼續值得觀望及討論。

《感官怪奇：走進ASMR的世界》

日期：即日至7月13日

票價：港幣30元

時間：周一至周四 12pm -8pm；周五至周日 11am- 9pm

地點：AIRSIDE GATE33 藝文館

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