丹青舍早春寫生遊學團：跟隨水墨畫家廖永雄走訪雲南麗江和香格里拉，拓展水墨藝思精神訓練

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俗世中，自有瑣事煩惱，故此在Art Week過後，踏上另一個饒有意思的Art Week，隨水墨畫家Danny Liu與他麾下丹青舍十數位學生，共赴雲南麗江及香格里拉早春寫生遊學團，走走跟平常「食買玩」不一樣的旅程，格外舒心。千里之行，始於筆下，在大自然景色中，磨礪技法之餘，也打開感官，輕輕鬆鬆，將所思所想傳遞到筆鋒與畫紙上，讓處於不同學習階段的學生，鍛鍊心法，減少被眼前景象影響，連當地習慣急速節奏的導遊也被感染，隨著團友步伐暫且慢下來，教人意外也快慰。

Danny分享，自己多年前到過太行山、華山、黄山、桂林等地寫生，但選上終年積雪的玉龍雪山，源於十二月剛踏足芬蘭漫天風雪下的國家公園，數天後再遠眺芬蘭北部山脈，嚴寒下寫雪山的意到了，興也到，聯想到北宋畫家郭熙《早春圖》，便帶領學生感受四季分明的畫意——上方是雪山，下方則見初春萬綠，櫻花盛放，這種具「三遠」全景式構圖原來可以「同框」出現。於是，從麗江出發，走到雲杉坪，踏青之際同時近距離仰望雪峰，然後遊一圈海拔高度3,300米的藍月谷，在這個5A級旅遊景區，看天然礦物的奧妙；翌日再乘車到虎跳峽，車上沿途映入眼簾的風景盡是素材，Danny卻叫大家不用急，儘管先看先挑，學習觀察，慢慢吸收消化，作畫時才Paint what we know，以達一個實現自我的創作層次。

虎跳峽位於玉龍與香格里拉之間的金沙江幹流上，江水湍急，對照兩旁陡峭的峽谷，大山大水份外震撼，尤其看見山石不同皴紋，對於臨摹宋元明清代古畫多時的學生們，真箇聞名不如見面，親睹而汲取的養分，是他們對可行可居可遊的真切體會。同日下午打道回到麗江古城北面的黑龍潭公園，園內古建築始建於清乾隆二年（即公元1737年），並在1999年獲列入麗江地區第一批文物保護單位。Danny甫見園內景致，即感到「清四王」之一王翬的筆觸，也就即興示範予學生們一看。

說起來，丹青舍成立12年來，寫生遊學共辦過七次，到過京都、台東（花蓮、池上、太魯閣）、莫干山、桂林、阿里山、張家界，到這次雲南玉龍雪山，從瀏覽文房四寶的製作過程、觀摩裝裱、與畫家交流，到遊歷不同地域的山光水色，觀察箇中因地理氣候人文造成的不同自然線條、肌理，配合自己的習畫所得，在靜謐中養心練筆，暫離繁囂，宛如文人畫（參看前文）的深層表達，不用媚俗，放下爭逐，自求我道，偶然得享一時三刻的心靈放逐，相信離「真善美」不遠矣。

藝術除了迎合Art market，進駐大大小小的Art fair作商業促銷外，也可以是個人修行，避免隨波逐流，以及天道酬勤的學習訓練。水墨畫，或國畫，核心提煉的是名利物慾以外的精神世界，還有當代藝術內省觸覺。丹青舍在Danny多年悉心主理下，是一個安靜獨特的存在，透過第七趟寫生遊學團，體驗大山大水下，個人變得渺小，學習謙虛，深化觀察、構圖與修練，繼續12年來教學相長的都巿清泉，彼此尊重，學生得以慢慢體會從筆尖到宣紙上，一顆儼如莊子《人間世》「乘物以遊心」的閒心，才下眉頭，不用趕著上心頭，日子有功，氣自華。







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