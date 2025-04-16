現實中的《破·地獄》：走進社企「一切從簡」，一探從死看生的社會工作

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清明剛過，穿過深水埗熙來攘往的人群，正值《破·地獄》加長版上映，不期然想起，這不就穿過無數人尚待衝破的地獄？然後到了持牌殮葬商社企「一切從簡」貌似文青書店的辦公室，認識25歲的Frankie（劉家豪），他的崗位是殯儀策劃高級主任，俗稱「行街」，即黄子華在電影中的角色。公司對面正是長沙灣政府合署，裏面的生死註冊處，也是Frankie日常進出的地方，公司由此方便客戶與同事辦事，每天經歷不同人的人生故事。

有別於其他殯儀KOL，Frankie雖年輕，但甚少自我宣傳，入職四年以來，埋首工作，全賴最初在中大認識並得到老板Pasu（伍桂麟博士）慧眼招募，更獲無私護持：「我倆極少談私事，但他教了我許多行內事情，包括遺體防腐。」

Frankie大學主修大工商管理，副修社工，早早參與黄金時代基金會、「調教你生死」、「後顧無憂」等活動，入行似早有玄機，但原來，除了投入不了工商管理，入U前，DSE放榜前，自小照顧他的嫲嫲病逝：「來不及告知她獲取錄這消息，是個遺憾。」對原生家庭狀況隱晦，或許源於Frankie父母頗為傳統，關心他及弟弟，但母親予他每事問的管束感，故此至今仍未跟母親提及自己的工作，卻將這份情感投射到其他長者，還有「一切從簡」的同事們身上，包括負責失胎支援與輔導、家豪稱「媽媽」的Candy（沈佩芳）：「早兩年我有家人離世，家豪很細心，把一切照顧得很妥貼，他對人的情緒很敏感。」加上24/7 不定時的工作日程把他們聚攏得更緊。

「一切從簡」定位從社福界入手，據Frankie透露，服務對象三分一來自基層，其餘三分二則是喜歡他們人性化服務的中上層，拉上補下，自負盈虧。Frankie處理的個案，由10幾周失胎到逾100歲的婆婆，但回想第一次跟進個案，替不相識的先人辦事，像個旁人，有點像介入了別人的事情；數年後，跟進初中生墮樓遺體修復個案，用同理心投入常人不敢碰的工作，還有另外一個39周失胎個案，家人決定在做冬那天設靈，彷彿帶着「團聚」的意思，家豪一直跟進遺屬的情緒，送上安慰，直至看見爸爸在火葬場按掣一剎，從「介入」到「代入」，家豪哭崩了。

生生死死，死死生生，這中間充滿着靈魂反思，「一切從簡」殯儀策劃高級主任Frankie自言不怕死，入職四年來學習在日常工作中承載遺屬情緒，珍惜各種連繫，與感悟；另一邊廂，更欲深化安老、寧養、善終服務、遺體美容等知識，故此不斷進修，矢志畢生在這行業發展，擴展生死教育，期望有機會參與政策討論及制定，減少社會禁忌，也希冀將「老年學」、「死亡科」在可見將來納入通識教育，進一步體現五道人生，圓滿自己。







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