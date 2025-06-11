李美蓮個展「The Fire Surround」：火的能量、儀式與當代寓言

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從事輔導工作，需要不時深挖個案情緒的Dark side，自去年初看過李美蓮（Claire Lee）的「怪物」展覽後念念不忘，到最近的「The Fire Surround」，幸好來得及在展期完結前幾天，推開半山堅道上一扇彷如廢墟的玻璃門，感受暗黑中一團火慢燃的能量流動，思考鬧巿中的社會式戰慄與荒涼。

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Claire 擅長以跨媒介創作探討自然與文明的辯證關係，作品融合裝置、行為藝術，常以火、光、水等自然力量為媒介，反思個人情感、生態危機與集體記憶，近年從英國回流香港後專注環境議題與內在的情感交熾，透過沉浸式繪畫與裝置等，喚起觀眾對可持續未來，還有心靈探索的深刻思考。

「The Fire Surround」以火的意象為核心媒介，並以一襲爬滿閃亮、悸動的維多利亞式袍子為始，燃起一股災難後的集體哀慟，探討其在當代社會中的多重隱喻——既是破壞與淨化的力量，也是記憶與儀式的載體。展覽結合繪畫、裝置與影像，創造了一個仿如置身文明廢墟的沉浸式空間，引導觀眾重新思考火，無論是讓生靈塗碳的戰火，抑或在心靈流轉的火，這些元素與人類文明的共生共感關係。

破舊但未至溶爛的展場呈示着一種完整性，剖開來看，有Indian ink、Chinese Ink的表述；若當展場以作品論，不只讓觀眾看見，也隱約嗅到焦黑、餘燼，揭示着生生死死之間，有着一種熊熊火光，滲幾道天然光的能量傳遞，象徵集體創傷後的修復過程，也暗喻城市化進程中逐漸消逝的某種儀式。

展覽名稱「The Fire Surround」直譯為「火的包圍」，既指涉火的物理包圍感，也隱喻當代社會中被科技與環境危機環繞的生存狀態——不僅是視覺實驗，更是一場對文明脆弱性的詩意叩問——火，作為最原始的能源，如何在人類手中成為創造與毀滅的雙面鏡？延續Claire對物質以至精神世界轉化的研究、演繹，並融入香港在地語境，觸動我們靈魂最深處，從中思考破壞中的創造力，與美。













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