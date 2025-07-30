L'ÉCOLE 展覽《筆脈珍傳》：手稿上祖母綠與紅寶石，一場珠寶藝術的綺夢

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這個七月在倫敦遊V&A與V&A East，欣賞很多珠寶、設計，就回想起出走前，在香港大學美術博物館看過的《筆脈珍傳》，甫踏進展廳，時光忽然變得柔軟起來。那些或懸掛或躺臥在展櫃裡的珠寶，卸下了璀璨的鋒芒，以另一種姿態安靜地躺在泛黃的紙頁上——它們是設計師筆下的綺夢。

水粉顏料在紙上游走，勾勒出寶石的輪廓。上世紀的手稿上，祖母綠的深邃、紅寶石的熾烈，全憑一雙手調和出光影的層次。那時的設計師，大概常在深夜的燈下伏案，用筆尖計算每一克拉的光芒，在二維的紙面上預演三維的奢華。那些幾何線條與對稱的構圖，彷彿是爵士時代的餘韻被封印在紙張上。我湊近看，發現有些草圖邊緣還留着鉛筆字、記號，像是價格，又像是某種秘密的密碼。墨線間依稀能讀出設計師對「永恆」的執念——就像古埃及人用黃金對抗腐朽，這些紙上的線條，或是一種對抗遺忘的方式。

展廳中央的Zip項鍊在燈光下流淌著鉑金的冷光。它的旁邊陳列着其原始草圖：一條靈動的拉鏈，被想像力點化成纏繞頸間的星河。設計者的妙思在於，他讓珠寶擁有了機械的幽默感——輕輕一拉，項鍊便滑落成手鏈，像變魔術般戲謔了貴重的本質。玻璃反光裏，我看見自己的影子與項鍊重疊，忽然明白高級珠寶最動人的從不是價格，而是這種帶點孩子氣的巧思。

隔壁工作坊傳來笑聲。幾個年輕人正用彩鉛塗抹自己的設計，有人畫了朵鑲鑽的雲，有人把星座連成戒指。水彩盤裡的顏料沾了滿手，倒比成品珠寶更鮮活。想起L’ÉCOLE展區裡那些學徒用的銅製工具，它們沉默地講述另一個真理：再偉大的設計，最初都誕生於某雙沾滿金屬粉末的手，和心裏一份對美的渴想。

離開展廳時，暮色已浸透走廊。回頭望見櫥窗裡的一頁手稿，寶石項鍊的素描旁題著一行小字——原來所有珠寶，終究是凝固的時間。這場展覽最珍貴的或許不是那些價值連城的珠寶，而是這些在創作過程中，被揉皺又攤平的紙張——它們記錄的，是人類對美的永恆焦慮與渴望。

香港大學美術博物館

日期：即日至2025年10月5日

時間：星期二至六（9:30 AM~ 6:00 PM）、星期日（1:00 PM ~ 6:00 PM）

星期一、公眾及大學假期休館

L'ECOLE珠寶藝術學院（九龍尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A室）

延伸展覽：

日期：即日至2025年10月5日

時間：星期一至日（1:00 PM~7:00 PM），特殊日期除外

免費入場







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