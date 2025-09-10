《叔叔》、《大叔的愛》到《我在這裡等你》：淺談香港BL蛻變

加入最愛專欄 收藏文章

上周寫楊凡紀錄片《過年》，猶記得開篇剪入《流金歲月》中《美少年之戀》的片段——吳彦祖那驚鴻一瞥的回眸，如光如露，如夢如幻。相對未曾青春便老去，那樣的好年華，到底是教人回味的。不禁想，楊凡算不算是港式BL的濫觴？抑或，更應將目光轉向在無綫經典電視劇《家變》（1977）演同性戀的任達華，或導演關錦鵬那部自述式的《念你如昔》（1997）？坦然出櫃，自白心事，是否更有一種時代破冰的意義？

香港電影從來不以生產大量男同志題材聞名。90年代的《基佬四十》、《春光乍洩》觸及同性情誼，卻帶着偏見，抑或靡爛苦戀，隱晦如月色。其後千禧年代雖有《藍宇》、《無聲風鈴》、《愛到盡》等作生命叩問，到底多是側寫、是暗示，是主流以外的絮絮低語。

然而時代悄悄轉變。腐女（也有腐男）文化愈見蓬勃，連Do姐也迷上BL，自肥訪問泰劇《黑幫少爺愛上我》的Mile與Apo；2021年，《大叔的愛》從日本「移船就磡」，由Edan與Anson Lo加持，成就一對「田牧CP」，走進日常，熱潮一時無兩。剛播畢的台劇《靈魂約定》，大膽起用香港新演員王智騫、范麒智，講一個靈魂互換、跨越三世的情緣故事。幻想與清新並置，結合連串網台宣傳訪問，甜而不膩，教人眼前一亮。

網絡世界更是暗湧處處。不少網劇如雨後春筍，其中《我的HEHE室友》自2018年在YouTube開播，至今將迎第三季大結局，更進駐戲院搞放映，戲票早告售罄，聲勢浩蕩。這部直男與同志共處一室的本土貼地輕喜劇，以幽默輕鬆的態度探討同志議題，不沉重、不說教，反而更易入口。它曾在「香港電視大獎」網路劇獎中奪得「金遙控」，可見其民間魅力。

說回電影，近年一套出自澳門導演孔慶輝的《海鷗來過的房間》具文學意味，攝影講究，讓觀眾印象深刻，而雲翔的同志藝術片多年來始終在海外備受注目，話題不斷。較具商業味的，去年一套謝國豪監製、金鐘導演鄧依涵執導電影《我在這裡等你》請來劉俊謙與范少勳——兩位分別憑《幻愛》與《下半場》嶄露頭角的演員，飾演一對港台相遇的男生，一路尋找傳說中的鯨逝灣，也在途中發現彼此緣分的深淺交纏。

還有Anson Kong與ANSONBEAN這對「直男配」，在邱禮濤執導的BL新作《我們不是什麼》中合作，更指BL即「Beyond Limit」，叫人好奇會擦出怎樣的火花。事實上，香港同志電影正在緩慢拓闊光譜，脫離青春校園、苦戀、出櫃掙扎等主題，《叔叔》、《從今以後》開始側寫中老年同志、「非婚」遺屬等非主流角度，但仍有太多故事未被訴說，太多身影未被看見。

掛一漏萬，畢竟還有GagaOOLaLa，與網上許多Reels短劇，迅速熬出新現象；歸根究底，銀幕上的男男情事，從來不只是愛情那麼簡單。它關係到一個城市敢不敢直面慾望、權益，願不願意承認差異。從楊凡的美學凝視到關錦鵬的自我剖白，從網絡劇的嬉笑怒罵到電影節的藝術探索——每一步，都是時代的註腳。

而我們都在等，等更多真摯誠實的故事，等更多溫柔的目光，等更多稀奇的敍事角度。畢竟愛有千百種樣子，大人物也好，小人物也好，每一種愛念，都值得被記住。







【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解