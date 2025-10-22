物我兩忘：從邦翰斯秋拍到敏求精舍，千年的文人長卷

加入最愛專欄 收藏文章

十月的香港，藝術的漣漪在拍賣廳與展館間悄然蕩開。邦翰斯「觀物：閑雲山莊閒趣軒藏文房雅玩」專場裏，陳永杰博士珍藏的明末百寶嵌硯盒靜臥燈下，紫檀木上鏍鈿與玉石交輝，似在低語四十年蒐藏生涯的癡情。而這不過是引子——信步走進香港藝術館《鑒古識今》展廳，才真正展開敏求精舍六十五載的文化長卷。

器與道的千年對話始於入口處，西周青銅壺與清乾隆白瓷壺隔櫃相望。同樣的器形穿越三千年時光，前者沉鬱雄渾，後者瑩潔如玉，彷彿同一首詩被兩個時代反覆吟詠。轉角處，戰國舞人珮的婉轉線條與朱銘《太極》雕塑的斧鑿刀痕形成奇妙呼應——玉石溫潤如流水，青銅剛勁似山巒，恰是「剛柔相濟」的立體註解。策展人以透明波浪展櫃承托明清家具，既像《道德經》中「柔弱勝剛強」的隱喻，也讓古物在現代設計中獲得新生。

細觀清代「石青戳紗繡金龍朝服」，紗地通透如晨霧，金龍騰躍其間，匠人以針代筆，繡出「見龍在田」的天地觀。這與邦翰斯拍場上吳之璠竹雕筆筒的「薄地陽文」技藝異曲同工——薛丁山射雁的瞬間被定格在竹節之上，毫髮畢現處，盡顯嘉定竹人「以技進道」的執著。而陳永杰博士鍾愛的明末嵌百寶器，更是將玉石、螺鈿、紫檀化作山水畫卷，在方寸間實踐李漁「樂不在外而在心」的閒情。

展櫃中宋代茶器與當代抽象畫的並置，恰似泰華古軒麥溥泰先生所言「閑事與雅器」的延伸。二十載宋瓷收藏，源起於少年時一盞茶的緣分，而今在玻璃展櫃中，這些茶盞與朱銘的雕塑、戰國的玉珮對話，成為古今審美交融的見證。敏求精舍會員們以商賈之身行文人之事，在古董店蹓躂的閒暇裏，在遠渡重洋的追尋中，將私藏化作公器，築起一道香港作為中外文化交流中心的獨特風景。

當邦翰斯拍槌聲落，藝術館的展廳依然人流如鯽。老者在西周青銅前駐足沉思，青年在當代雕塑前舉機留影。這或許正是「鑒古識今」的真意：器物終會流轉，但其中承載的文人精神與天地觀照，卻在六十五年的收藏史中凝成永恒。敏求精舍的故事告訴我們，真正的收藏從來不只是擁有，而是讓千年文明在香江之畔繼續呼吸，在物我兩忘之間，完成一場永不落幕的文化傳承。

鑑古識今──敏求精舍六十五周年

日期：即日至2026年1月14日

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館2樓專題廳

