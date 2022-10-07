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曾經憧憬：終有一天，我會逐一擁抱北海道的四季。在相繼走過了北原大地的冬夏兩季後，這一次，我決定把自己的生日交給北海道的初秋。

清晨，穿過白樺林中的羊腸小道，當那一片妙不可言的藍終於呈現眼前時，除了淅淅瀝瀝的秋雨聲，整個世界都彷彿被這一汪純粹的藍靜音了。你或許曾在蘋果電腦桌面看到過這樣一個畫面：一片枯木群佇立在一汪迷幻藍的池水中，水中的倒影疏落有致，積雪的十勝連峰是她的背景——這一被稱之為「青池」的秘境，就隱身在優美起伏的美瑛町丘陵上的白樺樹林裏。青池是在美瑛川上游築建河堤，以防十勝岳火山爆發的泥流造成災害，意料之外地在山腳下匯集了白金溫泉的泉水形成的，溫泉水中富含的礦物質和鋁，在陽光之下折射成了夢幻的湖水藍。

靜謐中默默凝視眼前的秘境，心中不免讚歎造物主心有靈犀：青池的寶石藍與台灣「忘憂森林」幽深的綠異曲同工——如果說忘憂森林是地震後受傷大地開出的花，那麼青池則是人類在預防自然災害工程中一個美麗的意外。

位於十勝川溫泉腹地的精品旅館「三餘庵」，則孤獨地座落於十勝川河灘的高地上。 旅館以「三餘」命名，是為了紀念十勝和帶廣地區開拓之父尤達本藏的導師——土屋三餘。「三餘」是土屋先生的號，取自東漢末年著名學者董遇所主張的利用「三餘」時間來讀書：「冬者歲之餘，夜者日之餘，陰雨者時之餘也」。這三個時間可以認為是代表心靈上的富裕，而三餘庵正是提供以此為理念的優質時間與空間。 外表低調平實的旅館，內裏卻有著如此深厚的文化淵源，讓人對旅館主人和他提倡的生活態度肅然起敬。

三餘旅館內部濃縮了十勝大自然的各種精華，除繼承了舊式溫泉旅館的傳統，並由優秀的建築師、燈光師、藝術家聯手設計，以傳統的灰泥牆、手工製作的和紙、竹片與織布等優質自然素材營造出優雅、舒適的空間，將日本的文化和傳統建造工藝發揮到極致。

三餘旅館的點睛之筆，是僅有的11間客房名字均取自日本著名的文學名著。筆者下榻的房名《落葉松》，是日本唯美抒情詩人北原白秋最著名的一首詩，讀完不禁擊節讚賞：「落葉松樹林的深處，有我走過的路。那是霧雨披靡的路。那是山風穿流的途。落葉松樹林中的路，不止是我，還有那人的留步……」。這晚是月圓之夜，窗外月色灑在花卉古木影影綽綽的大庭園中。泡在檜木風呂中享受日本獨有的琥珀色濕原溫泉，細細品味《落葉松》的詩意，內心極度放鬆和平靜。此刻只願意忘卻歲月，靜待時間慢慢流逝。

次日的晨光中，十勝川河灘廣袤的草坪上出現了一位晨練瑜伽的女子——這是迎接生命曆程中新一年的特別儀式。陽光在草坪上投射出長長的影子，晨風、朝陽、藍天、白雲、綠草、河川，還有遠處的十勝川大橋……，一切看上去很好，人生怎會甘願就此「長大」。

中午的一陣驟雨過後，美瑛花田的天空出現了一道跨越整個天際的彩虹。在這個天空獻上彩虹、大地鮮花盛放的美好生日，用盡所有最美的語言來感謝上天、讚頌大地都不過份。

下一次再擁抱北海道，我猜大約在春季。







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