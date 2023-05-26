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如果一個城市的機場是以爵士樂之父路易士．阿姆斯壯（Louis Armstrong）的名字來命名，那麼這座城市「爵士樂聖地」的地位就不容置疑了。新奧爾良的日常生活中，音樂無處不在，這裏每一天都是爵士樂的盛會。

黃昏進入新奧爾良，接下來的整個夜晚，我被音樂和酒精徹底淹沒。古典和現代的爵士樂，節奏、藍調、繞舌，民歌、disco……構成新奧爾良獨有的音樂浪潮，從敞開店門的酒吧裡洶湧而出，震耳欲聾。在酒吧水泄不通的窄小空間裡，手舉酒瓶的人們和著強烈的節奏擺動搖晃；擠不進酒吧的人，乾脆就在當街邊喝酒邊跟著音樂扭動跳躍。古舊小街所有陽台上也站滿了狂歡暢飲的男女，他們與街上的人潮戲謔呼應，窄小的雕花欄桿小陽台似已不勝負荷。

這樣的氛圍，正是調酒師們盡顯身手的大好時機：音樂又怎麼可以少得了美酒相伴。當端起那杯混合百香果和萊姆汁的新奧爾良經典雞尾酒「颶風」（Hurricane Cocktail），未免令人勾起對2005年那場著名的「卡璀那」颶風的回憶：那一年「卡璀那」帶來的肆虐洪水，給了新奧爾良幾乎是毀滅性的破壞，當年的重災區現在已是人去樓空，滿目荒涼。僥倖的是，洪水並沒有侵襲主要街區，讓號稱「大快活」的新奧爾良得以繼續狂歡。這款有著獨特口感和色澤的熱帶風情雞尾酒，名字的起源當然也與颶風和音樂相關。上世紀40年代新奧爾良的一場颶風，令路易斯安那州傳統樂器「颶風琴」的演奏者無法演出，於是調酒師們調製了這款以颶風命名的雞尾酒，讓因颶風停靠在新奧爾良港的水手們暢飲盡歡。時至今日，這款裝入颶風油燈形狀玻璃杯中的雞尾酒，已被視為路易斯安那州的象徵之一。

這晚所有人都乘著音樂借著酒勁盡情釋放，理直氣壯地放浪形骸。酒精和音樂摘下了人們平日道貌岸然的面具，回歸放鬆和真實。而這一晚，只是新奧爾良一年365天之中最平常的一夜。

比起夜裡的放浪形骸，我更鍾情於新奧爾良午後的慵懶散漫，那才是聆聽經典爵士樂的最好時光。不知從何時起，南部種植園裡飽受奴役，在暗無天日中掙紮的黑奴開始苦中作樂，他們用簡陋的樂器來演奏即興的旋律，藉音樂表達自我生活和情感，寄託思念故鄉、嚮往自由的希望，麻醉不幸和憂傷。這些自由的節奏，傷感的旋律，慢慢演變成今天叫人如癡如醉的爵士樂，並隨著時間在新奧爾良深深紮下了根，成為新奧爾良的靈魂。

此時此刻，身處爵士樂的源頭，酒吧街一個安靜所在。躲在昏黃的燈光裡，手捧一杯美酒，靜聽歌者時而狂野不羈，時而又如泣如訴地淺唱低吟，漸漸覺得自己身上已落滿了歲月的塵土，深深著迷。不禁暗自慨歎：天使已墜落凡間，藝術家都流落在街頭了。

黃昏的旋律，繼續在敘述著密西西比河的舊事滄桑。初段：彷彿遊船在高出這個城市屋頂的河面上緩緩地行駛，老船長正以他睿智深沉的目光，凝視著這條帶給新奧爾良悲歡離合的寬闊大河；小提琴在中段以悠揚感傷的旋律切入，呈現出月色中靜靜流淌著的密西西比河，河水蕩起的微波在城市的空中湧動。至尾聲：猶如密西西比河上響起的汽笛，嘹亮的色士風吹響了，低音鼓輕聲回應著，像是在和它一起對歎人生。它們合力承載起生活的沉重，輕觸到最隱密柔軟的情感，為心靈療傷……

也許正是這一切，造就出這個新舊矛盾、悲喜交集的城市，也是美國人心目中首屈一指的度假天堂。







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