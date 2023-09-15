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近年FBI在官方網站所公布的眾多解密文件中，其中一份提及已故發明家尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）的文件令全世界為之震驚。資料顯示，這位交流電之父、最接近神的男人是來自金星的外星人。在這些被允許公開的內容中提到：「宇宙人曾經多次接觸尼古拉.特斯拉。1856年時，特斯拉被帶到了地球，交給了一對南斯拉夫的夫婦撫養。」

至於南斯拉夫為何是天選之地，而特斯拉又為何是外星之人？我們普羅大眾也許並沒有破解這些謎團的能力，但是這無疑會引發人們對這一片東南歐邊陲土地的好奇。雖然「南斯拉夫」已經解體為塞爾維亞等六個國家，而且在二十多年前才翻過戰爭的一頁，然而她的山川河流，宗教歷史，城市文化，民族特質……以至她的戰爭遺跡，都成為吸引世界各地有著某種情懷的旅行者的要素。

降落塞爾維亞首都貝爾格萊德的那一刻，一股兩倍於出發地倫敦地表溫度的滾滾熱浪驟然撲面而來--遇上了當地人都覺得極不尋常的超高溫天氣。入境大廳內唯一的女職員一邊埋頭手機購物，一邊漫不經意地在護照上翻頁蓋印，頗有「你來或者不來，國門都隨時大開」的意思。

夕陽斜照之下，這座城市給人的第一印象是，沿途建築物陳舊而滄桑，但是卻並沒有著意去裝潢粉飾。當年被轟炸的國防部大樓被刻意地保留了下來，聳立在市中心一群歐式建築之中，它剝落的水泥，斷裂的鋼筋，坦然地向世人裸露著戰爭的傷口，使人無法忘卻這個國家曾經的慘痛記憶。

入夜後，鄰近共和國廣場的斯卡達利亞老街（Skadarlija Street）又是另一番景象。這條有著起起伏伏的鵝卵石路面的古街，幾乎原封不動地呈現了十九世紀後半葉貝爾格萊德的昔日情懷，這裏也曾經是藝術家聚居之地。小街兩旁鮮花簇擁的波希米亞風情建築，現在已幾乎全數變身為傳統的塞爾維亞餐廳，其中有些已經有百年歷史。

儘管每個城市都可能擁有一條這樣的美食街，但是像這樣懷舊而又氣氛熱烈的獨特風景前所未見，讓人愛上夜色中的貝爾格萊德。這個民族天生熱愛音樂，現場樂隊演奏與餐牌幾乎是同等重要的標準配置，食客乘著音樂載歌載舞，大家開懷暢飲共度迷人的夜晚。有人說，塞爾維亞人白天賺到的錢，在當晚就花光了。的確，他們懂得及時行樂，杯幌交錯歌聲舞影之中，完全看不出這是一個正在療傷，逐漸恢復元氣，而近年又陷入經濟低迷的民族。

汗流浹背中，跟隨google map 的指引，獨自去尋找來自金星的理工男神特斯拉的紀念館。途中依次走過歷經戰火洗禮卻保存完好的塞爾維亞國會大廈及舊皇宮，世界上迄今為止最大的東正教聖薩瓦（SvetiSava）大教堂，在眾多很有特色的街頭咖啡座之中，挑一家最喜歡的落座暢飲消暑，最後沿著米哈伊洛王子大道來到貝爾格萊德要塞，登上這座城市的冠冕-卡萊梅格丹城堡（Kalemegdan Citadel），將多瑙河和薩瓦河（Sava）交匯處盡收眼底。又一天的太陽落山了，登高遠望，貝爾格萊德有如夕陽中的老貴族，他踉蹌著走過了最幽暗的歲月，衣衫雖老舊，但仍然保有著整潔體面的尊嚴。

華燈初上，美麗的薩瓦河波光瀲灩，河邊設計大氣高雅的餐廳酒吧，與懷舊的斯卡達利亞街形成反差。酒吧中邂逅一對學建築設計的義大利情侶，兩位正在逐一參觀考察前南斯拉夫的戰爭遺址及紀念性建築。旅途中遇到志同道合的朋友，一見如故。是的，硝煙散盡之後，是時候對這個國家和民族所經歷的一切進行反思和紀念了。







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