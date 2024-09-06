日本最崇高聖地 ── 伊勢神宮：天照大神的所在地！過千年鑽木取火供奉神饌，表達對神的最高敬意

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位於日本三重縣的伊勢市，在旅遊者的心目中也許並不是首選之地，但是坐鎮於廣大森林之內的莊嚴神殿「伊勢神宮」，在日本人的心目中卻是天選之地，一生至少會想來參拜一次的聖域。

已有二千年歷史的伊勢神宮，由供奉天照大御神的皇大神宮（內宮）以及供奉豊受大御神的豊受大神宮（外宮）為主的125座神社所構成，在此一年內舉行約1500場祭典，祈求皇室繁榮、國民平安及五穀豐收。江戶時代之前，伊勢神宮只有皇室可以參拜，直到十二世紀以後才向平民開放。當時從全國各地徒步前往伊勢路途遙遠，但卻無法阻擋人們去完成一生之中最大的心願。

在日本，自然萬物皆有神宿。他們的祖先從森林、樹木、山巒和海洋等大自然中感受到了神靈的存在，日本的風土以及生活在其中的人們自然而然地形成了信仰，其中伊勢神宮則是至高無上的神境，更是日本人的心靈故鄉。二千年來，前往神宮參拜的皇室和國民，都只是為了內心最純粹的感謝，他們以喜悅的心情感謝生命之源的太陽，感謝祖先代代賜予生命，感謝五穀豐收國泰民安。來此參拜的每個人臉上都洋溢著祥和與滿足，身為其中一員，心靈也彷彿被洗滌，寧靜平和的心境油然而生。

自古以來，天皇與皇族們都沿襲「外宮先祭」的順序參拜伊勢神宮。外宮坐鎮於高倉山原始森林中，作為掌管天照大御神的「飲食」之神，豊受大御神除了保佑農作物豐收之外，也是人們生活不可或缺的三大要素「食、衣、住」的守護神。在古事記和日本書紀當中，日本被記載為「豐葦原瑞穗國」，「如同富饒廣闊的葦原般，長出嬌嫩美麗累累稻穗的土地」。稻谷是生命的食糧，也是所有事物的基礎。日本人與稻谷之間的聯繫，可追溯到遙遠的眾神時代，當瓊瓊杵尊降臨到地上時，從天照大御神那裏獲贈齋庭稻穗的故事。因應如此美麗而神聖的傳說，神饌中的稻米及蔬果，都是由神職人員在神宮內的御園和神田栽種，而料理所用的「清淨之火」被稱為「忌火」，1500年來一直沿用鑽木取火的傳統。奉行自然崇拜的日本人以最高敬意，無比虔誠地為眾神供奉早晚兩次神饌。

內宮同樣坐鎮於千年參天古木的自然森林中，「五十鈴川」的潺潺清流從旁經過。川上森林鬱鬱蔥蔥，晴時雲蒸霞蔚，雨時霧靄空濛，人間仙境莫過於此。橫跨五十鈴川，長約100公尺，用日本罕見檜木建造的宇治橋為內宮入口，每年超過五百萬人跨越此橋進入內宮參拜，兩端樹立著鳥居的宇治橋因而被視為連結俗世與聖界的橋梁。整個神宮範圍內聳立著無數樹齡超過700年的參天古木，瀰漫著神域的莊嚴氛圍。

日本書紀中記載，2000年前，「天照大御神」選擇了伊勢作為永遠的御坐鎮地和理想國。天照大御神是萬物之源的太陽神，也是日本天皇家的御祖神，因此內宮被尊為日本人的總氏神信。從每位參拜者在鳥居前的深鞠躬可以看出，在自然崇拜與祖先信仰的日本人心目中，伊勢神宮是夢寐以求的神境，也是祈福國泰民安，萬物生生不息的精神支柱。

日出之國的民眾與大自然相互協調，敬重祖先，人與人之間相互聯繫共同生存的道德倫理，是日本人秩序觀念與生活規範的根基。來到日本，不妨參拜伊勢神宮，見證神宮內自然與巨木的力量，以及世上獨一無二的「式年遷宮」（下期分享）等日本獨特的宗教文化，感受世世代代日本人累積在這片聖域中至高無上的敬意。







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