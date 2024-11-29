給我一片海灣，還你一個奇蹟！走進日本伊勢的珍珠王國，探索Mikimoto Pearl的故事

加入最愛專欄 收藏文章

位於日本伊勢志摩國立公園的鳥羽灣，背倚翠綠的群山，大大小小的島嶼星羅棋布，猶如灑向美麗海灣的一把翡翠寶石。其中一個小島上，一尊自1953年便矗立於此的御木本幸吉先生（Mikimoto Kokichi）銅像頭戴禮帽，身披戎裝，手持皇室賞賜的柺杖，凝視著眼前這片世界上最早的養殖珍珠誕生地——英虞灣，而御木本先生本人正是人工養殖珍珠的發明者。他腳下的這個小島，就是他傾其畢生心血締造的珍珠王國「御木本真珠島」。

珍珠是這個世界上唯一只能透過貝類孕生的有機寶物。不同於所有其他飾品，珍珠與生自帶內斂而動人的光芒，溫潤的質感與幻變的色澤天然而獨特，這些最觸動人心的特質，將女性在佩戴時體現出的端莊高貴、含蓄文雅以及溫婉柔和襯托得淋漓盡致。20世紀以前，珍珠只能由天然孕生，因其珍貴及稀有性，曾經是東西方皇室御用的珠寶，甚至比鑽石更加珍貴。而日本是天然珍珠的重要出產國，當時因過度捕撈，珍珠母貝日益減少，甚至瀕臨絕跡。這些都觸發了御木本投入研發養殖珍珠的動力，並終生致力於家鄉出產的「伊勢珍珠」世界中。

因為珍珠而成為御木本摯友的美國發明家愛迪生（Tomas Edison）曾讚歎道：「他發明的珍珠從生物學角度而言幾乎是不可能的！」確實，從「漁村之子」到珍珠之王，御木本令人難以置信的一生充滿坎坷，卻也豐富迷人。御木本幸吉1858年出生於志摩半島的烏龍麵店之家，從11歲開始販售蔬菜幫補家計，23歲轉營水產工作。經常在海邊目睹海女採收及運輸珠貝作業的御木本，認識了「珍珠」這種來自大自然的珍貴產物並為之深深著迷。1888年，他首次發明了一種可以直接將配方物質注射到牡蠣中，以刺激珍珠囊和珍珠層的生長，此一震撼性的珍珠養殖技術顛覆了整個珍珠產業。

在經歷了突發性的海洋赤潮危機，幾乎將所有成功的希望瞬間化為烏有的災難之後，奇蹟終於發生了。1893年7月11日，御木本夫人阿梅無意間在倖存的母貝中發現了半球形珍珠，終於確認了珍珠養殖「理論」的可行性，御木本先生也於1896年申請登記了養殖珍珠技術發明專利並擴大規模，繼而朝著培殖圓形珍珠的終極目標前行。距此12年之後的1905年，堅定的信念終於獲得回報，首枚人工養殖而成，與最優質的天然珍珠無異的圓形珍珠正式面世，御木本幸吉化不可能為可能，做到了連愛迪生都無法做到的事：「在我的研究室裡，只有兩種東西無法創造，一個是鑽石，一個是珍珠，你完成了其中一件，這真是世界的奇蹟！」首批誕生的五顆初代養殖圓珠，至今仍被珍藏於真珠島的博物館裡，作為改寫人類珠寶史的美好見證。

在御木本幸吉的珍珠王國裡，至今仍然每天都有海女們採集珍珠母貝的現場精彩演示。海面上，一葉小舟載著數名身著傳統白色海裝的海女從遠處逐漸駛近，她們深呼吸後躍入海中，憑著驚人的肺活量潛水良久才露出水面，將採收到的珠貝放在船邊的木桶中。海女們精湛的技術獲得無數喝采，美好畫面亦打動了現場每一個人的心。

這一代代相傳的神奇作業，同時也承載著御木本先生的初心和理想。當年青春年少的御木本幸吉就是從這裡開始啟航他的夢想之舟，歷經一個多世紀的風風雨雨，如今已成為「夢想珍珠號」巨輪，它昂然駛過東京銀座、倫敦、巴黎、紐約、芝加哥、波士頓、洛杉磯、三藩市、上海及孟買等城市並留下專營店，「Mikimoto Pearl」已然成為日本出產珍珠的代名詞，更是現代女性珠寶箱里不可或缺的亮點。

御木本先生養殖珍珠的情懷以及對故鄉伊勢志摩的熱愛，令其實現了「以珍珠妝點每一個人，無論性別或世代」的瑰麗理想，更贏得了「珍珠之父」的美譽。







【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權，你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地？► 立即投票