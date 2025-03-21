推動香港油畫藝術！「國際油畫交流大展」：從印象派到寫實風格，凝視香港畫家的深厚藝術底藴

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由香港油畫研究會首次主辦的「國際油畫交流大展」，匯聚了中、外油畫家的多元風格，是一場少見且難得的真正具有學術性、權威性和專業性的油畫藝術大展。在中央圖書館3月20-27日的展出期間，中、外畫家將共同探討美術教育的思想與理念，相互交流藝術創作的愉悅體驗，旨在為香港成為中外文化交流中心盡一分力。

香港油畫研究會的畫家們不乏深厚的藝術底藴，他們有孜孜不倦的求索精神，具卓越的藝術見地，作品各自精彩，成為推動香港油畫藝術不斷精進的力量。以下是部份香港參展畫家群像：

林鳴崗，旅法香港油畫家，中國美術家協會會員，香港油畫研究會會長，法國國家藝術家協會會員(1993年入會)。1990年赴巴黎國立高等美術學院深造。旅法期間於羅浮宮潛心臨摹大師作品兩年半，融合古典主義與印象派精髓，形成獨特藝術風格。5次入選法國秋季沙龍、4次入選法國藝術家沙龍，舉辦巴黎/香港/內地個展40餘次、聯展140餘次，出版文集3部、畫集20冊。10次入選《中國年度最佳散文精選》，5次參展全國美術作品展(五年一屆)。以自然為創作核心，足跡遍及全球，堅持野外寫生逾50年，被譽為兼具思想深度與技法的實力派藝術家。現任香港藝術發展局視覺藝術審核員，持續推動中西藝術交流。

區嘉林，畢業於香港中文大學藝術系，是香港土生土長的油畫家。他選擇風景油畫作為藝術語言，作品均為現場寫生。其藝術風格深受歐洲印象派大師影響，筆觸瀟灑、色彩變化豐富，情景交融，受到行內外人士高度評價。

謝政，畢業於香港美術專科學校，師承冉茂芹。後於北京中央美術學院進修，1991年完成四川美術學院油畫研修班。早期以寫實風格見長，代表作《蜻蜓》入選1997年夏利豪基金會年展。近年持續探索多元創作形式，2024年新作《沙江圍》延續其對城市景觀的詮釋。曾參展首屆香港油畫大賽(2012)，作品獲香港大學、大會堂等機構展出。

潘躍輝，香港油畫研究會秘書長。1989-1991年進修中央美術學院油畫系。1999作品入選夏利豪基金現代藝術展(香港)。1999、2009、2019年作品均入選全國美展。2009作品入選香港當代藝術雙年獎。2010花語一豆蔻年華一潘躍輝一徐淵作品展。2024作品入選第十四屆全國美展港澳臺海外區進京作品。

戴成熙，海南島海口市人，1979年遷居香港。2003年油畫作品《諧》入選第三屆全國油畫展，2009年油畫作品《回西安》入選第十一屆全國美展。

馮金燕，畢業於香港中文大學，教育博士，從事教育工作。曾隨不同名師學習水彩畫、油畫及書法。2023香港油畫大展2020+2023。2024香港油畫研究會邀請展-2024。

歐陽國健，廣州美術學院油畫系畢業，2008年移居香港。在香港一直從事美術教育工作，職業美術工作者。定居香港後自2009年起經常參與在香港舉辦的各種展覽，並在2020-2024年先後舉辦了六次個人畫展。

巢錫雄，畢業於香港美術專科學校，後於香港中文大學校外進修獨立繪畫課程，及後隨衷耀鍔教授習油畫。2003年至今藝術公社董事，2009年至2021年香港當代藝術家協會創會召集人副會長，2013年至2018年賽馬會鯉魚門創意館藝術總監，2013年至今文化力量藝術顧問，2015年至今香港長者文化交流促進會副會長藝術策劃顧問，2022年藝術香港交流學會(常務副主席)。

陳作基，生於香港，美國加州大學洛杉磯分校電機工程學士、碩士，香港中文大學電子系博士，曾任香港城市大學電子工程系教授。油畫作品多以超現實、象徵及表現主義手法描述香港國際都會，中外文化交融的現象。獨特的色彩，構圖與視覺語言引發觀賞者深思各種現象的關係，矛盾與意羲。畫作曾在多個國際藝術比賽獲獎，曾多次在香港及海外展覽。現為香港美協、香港油畫研究會會員及法國Mondial Art Academia騎士院士。

趙健明，大學修讀理工科，昔日本行公式計算，描繪機器圖紙。自幼喜愛文學藝術，筆耕不綴，目前主筆網媒《經濟通》「建築，藝術，遠方」專欄。如今沉迷油彩丹青，在藝術創作上受教於名師，有幸獲邀參加海內外各藝術展，作品多次在著名藝術期刊發表以及被藏家收藏。

一生向往築夢遠方，人生、旅途常轉換「跑道」，卻屢遇美景。地平線上，總有我的背影……

在此致敬堅持藝術理想的香港油畫研究會全體參展畫家！

香港國際油畫交流大展

日期：

2025年3月20日 4:00pm - 8:00pm

2025年3月21-26 日 10:00am - 8:00pm

2025年3月27日 10:00am - 5:00pm

地點：銅鑼灣中央圖書館地下1-5號展覧館

費用：免費

詳情：按此







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