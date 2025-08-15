香港新地標The Henderson：由建築女王Zaha Hadid續寫的現代國際大都會傳奇

加入最愛專欄 收藏文章

2024年初，香港中環繁華薈萃的黃金地段，一座有著建築女王札哈·哈迪（Zaha Hadid）典型的曼妙流暢曲線，符合21世紀當代審美標準的前瞻性建築「The Henderson」拔地而起。這座充滿未來感的摩天大廈以洋紫荊含苞待放的姿態為靈感，揉合了幾何美學和優雅曲線，以花蕾般的層層結構來呈現大自然的有機形式，超過1000種不同弧度的曲面玻璃帷幕勾勒出如雕塑般的外型。設計團隊更以入口處綠意盎然的花園、露天陽台，以及22樓的空中藝術花園等來呼應恒基綠色永續的企業理念，讓自然元素環繞，與周邊環境共融為香港的都市綠洲。The Henderson以精湛的建造技藝和令人嘆為觀止的魅力，成為香港建築史上的一個里程碑，更無可置疑地成為這個國際大都會的嶄新地標。

The Henderson是札哈·哈迪建築事務所（ZHA）為香港呈獻的第二件作品，由札哈多年的合夥人及作品的共同創作者，德國建築師柏德烈·舒麥加（Patrik Schumacher）執掌操刀。出生於伊拉克首都巴格達上流社會家庭，成長於英國的札哈·哈迪，一生充滿傳奇。她與香港結緣於1983年，當年在建築界尚名不見經傳的她，在香港太平山頂俱樂部（The Peak Club）的國際建築競圖中，以其天馬行空的設計一舉奪冠並引起世人矚目。

可惜該項目由於種種原因最終未能落實興建，否則如今的太平山頂就會是另一番札哈·哈迪式的驚世駭俗景象。但機會總是眷顧有緣之人，儘管四分一世紀前的The Peak Club成為札哈內心的一個遺憾，但隨著2007年底贏得香港理工大學創新樓的設計合約，札哈終於如願以償。她的合夥人柏德烈·舒麥加在創新樓落成典禮上，以首張幻燈片打出：「It all started in Hong Kong！」（一切從香港開始！）

札哈·哈迪的光輝歲月在2004年達到巔峰，這一年她成為獲世界建築界最高榮譽-普立茲獎的首位女建築師。然而天有不測之風雲，此後的2016年3月31日深夜，事業如日方中的札哈·哈迪因心臟病發在美國邁亞密辭世，享年65歲。身為當代國際建築界巨星的她突然離世的消息，令整個建築界震驚及痛惜不已。然而札哈·哈迪的設計所體現的獨特建築理念和走在時代尖端的勇氣和決心，對未來堅定不移的樂觀態度，都將會在建築史上占據重要地位。這也是一個偉大建築師的價值所在。

「天馬行空」一詞，實在適用於札哈及其團隊的任一作品。高達190米的摩天大廈，以六條大型支柱和一個側面鋼結構為核心主體，香港首度採用的設計和技術「曲面玻璃幕牆」，由來自德國的高科技打造，四夾層雙曲面強度玻璃展現出職人級的精湛工藝，更具絕佳的隔熱防霧效果。乘坐直達39樓頂層的專用電梯，迅即抵達香港最高的全玻璃天幕宴會廳-Cloud 39。這是整幢建築的點睛之筆，以「雲」作為設計概念，巧妙結合優雅與現代美學，每個細節都凸顯不凡品味。高達八米的無柱宴會空間均採用寬敞明亮的落地玻璃設計，270度環顧擁有超高層建築數量壓倒性地位居世界之首的壯麗天幕，The Henderson已然完美地融入了香港550座摩天大廈的天際線之中。

都說有甚麼樣的城市，便有甚麼樣的建築。札哈·哈迪的設計擁有的迷人都市魅力與未來感，充滿原創性和公民意識......，這一切都與香港的城市氣質完美呼應，為這個現代化國際大都會續寫傳奇。

The Henderson

地址：中環美利道2號







