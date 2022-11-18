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本專欄曾和大家分享各種讓外表變美的小貼士，但除了外表好看，女人更需要內在美，特別是30歲過後，生理和心理也漸變成熟，對美又會有更深層次的追求，況且容貌會老去，唯有內在美才是一輩子的，所以今次想和大家分享4個培養優雅氣質的習慣。

#1咬字清晰及降低聲量

想了解一個人，最簡單是從談吐開始。從他的語氣、用字、語速等，都能大概猜到他的性格及氣質。想給人優雅的感覺，建議先從咬字開始，咬字清晰會令人更願意聆聽，也有「肯定」的作用；如果未習慣，可先從減慢語速開始。

其次是降低說話的聲量，有些人天生就是「大聲公」，無論甚麼場合都是一樣的聲量，不但會騷擾到其他人，也容易讓人覺得他粗魯、不得體。

#2 從鏡子上欣賞自己

作為女生，可能每日都有照鏡子的習慣，但你又有沒有花多一點時間，好好欣賞鏡子裏的自己？有沒有覺得自己即使笑起來多了細紋，但依然很親切，很好看？即使身材稍稍有點不同，但依然覺得自己很性感、有魅力？只有先學懂欣賞自己、愛自己，舉手投足就會自然散發自信美。

#3 不要害怕別人的目光

試過在餐廳或酒吧和外表吸引的異性對上眼嗎？有些人會把目光快速閃開，感覺閃縮。想表現的大方得體，或者表示興趣，不防和對方保持眼神接觸，持續3至4秒，可能會有意想不到的收穫。

#4 別忘記Magic Words

想養成優雅氣質或者品味，必不可少的是禮貌。見到人打招呼、把「唔該晒」掛在嘴邊、主動稱呼別人，會讓人覺的被尊重，也顯示出自己的修養。筆者曾有一位老闆，她位高權重，但每次見到下屬都會打招呼，即使是茶水姐姐，還是剛入職的小薯，她都能叫出每位員工的名字，這點令筆者十分敬佩，也很值得學習。







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