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一對迷人深邃的電眼，能讓你在派對中成為焦點，亦能打動你心儀的那位男士，成為裙下之臣。今次想趁著年尾這個普天同慶的日子，和大家分享3個令眼妝更優雅迷人的化妝小捌步，更分享今季最Trendy的5款眼影，不論是自然妝效或是深邃眼眸都適用。

1／為眼皮打底

想眼影更顯色更持久，就必須要在上眼妝前，為眼皮打底。至於是用甚麼產品來打底，就要視乎你的皮膚狀況。眼周容易出油的話，建議使用碎粉，用化妝掃沾少量平時用來定妝的碎粉，在眼皮上輕輕塗一層，就能解決溶妝情況。如果眼周肌膚乾燥，容易出細紋的話，建議使用較滋潤的眼影打底霜，既可減粉眼紋出現，亦可令後續的眼影更顯色。

2／先上眼影，後上粉底

相信很多女生都習慣先上粉底，再化眼妝，這個次序用於日常妝都可以，但如果是派對妝容就未必適合。因為派對容妝層次較多，亦多用閃粉，化妝時一時不留神，就很容易弄得眼底很髒，甚至弄花底妝。建議化派對妝時，先化好眼妝，然後再上粉底、遮瑕，就能打造出亮眼精緻的妝容。

3／別忘記捲曲睫毛

眼影化得再靚，也別忘記捲曲睫毛，又翹又長的睫毛可以令眼睛放大效果加倍！筆者習慣先用打火機輕輕加熱睫毛夾，然後再夾睫毛，可以令睫毛更持久捲曲，或者直接去美容院做角蛋白電眼睫毛，效果更佳。

至於眼影應用甚麼色調？推介以下5款眼影盤給你：

Dior的眼影盤粉質細緻，顯色度和持久度都不錯，是筆者最愛的眼影品牌之一。今次推出的高級訂製十色眼影更令人心動，眼影盒飾上品牌著名的飾邊和豹紋圖騰，眼影顏色從自然玫瑰木色到亮澤粉紅色；從深邃紫紅色到自信自若的磚紅色、茶棕色，無論日常約會或節目派對都用得上。

*2022年12月29日Dior美妍網店http://shop.diorbeauty.hk 及Dior Beauty 流動應用程式率先發售

MAKE UP FOR EVER 限定版9色眼影盤，眼影顯色度高，持妝12小時，由啞緻到金屬光到絲光，一盒就可以mix and match出不同配搭。內置化妝鏡，方便隨時隨地補妝。

LUNASOL全新節日限定眼影盤，以啡色為主色調，配上不同質感的米啡色，無論甚麼膚色、瞳孔都能駕馭，輕鬆打造亮麗繽紛的節日妝容。

若嫌影眼盤色調較多較難配搭，推介的ettusais的深邃雙色眼影，有齊亮澤與啞緻兩種質感，新手化妝都能輕易駕馭。推介華麗感滿滿的玫瑰色調，以啡調粉紅兩種不同深淺度的玫瑰色帶出輕熟女氣質低，低調優雅又帶點浪漫。

RMK以容易配搭的米色和啡色為基調，打造出20款眼影顏色，採用濕式配方，帶出水潤柔滑的三種質感，無論是單色或組合使用，都能把色彩的濃淡、明暗、光澤度的不同呈現於眼瞼上，創造出不同可能性。







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