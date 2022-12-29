加入最愛專欄 收藏文章

經過4日的聖誕假期，隔幾天又要準備迎接新年倒數，很多人在聚會都會大吃大喝，吃了大量煎炸食物、酒精、甜品等，身邊朋友都出現胃部不適、周身酸痛，甚至皮膚乾燥、爆瘡等問題。

筆者也有以上症狀，四肢酸痛、腸胃不適，更一度以為又再「中招」，不過只要稍為改善一下日常習慣，身體很快又回復正常狀態，今次就想和大家分享我這幾天的習慣，希望幫到有同樣問題的你。

#1 10分鐘伸展運動

起床後，可以抽10分鐘伸展身體，拉拉筋。動作不用很高難度，簡單的伸展頭頸和四肢的肌肉就可以，就像中學上體育課時做熱身一樣，喚醒身體肌肉。每個動作可以慢慢來，然後配合「吸起脹肚，呼氣縮肚」的呼吸節奏，很適合上班前抽小小時間來完成。

#2 薑黃LATTE

有喝咖啡習慣的人，可以把平日的咖啡加入超級食物薑黃粉，就能變成有抗炎、抗氧化及促進新陳代謝功效的薑黃Latte，做法亦十分簡單，在熱鮮奶咖啡粉中加入1茶匙薑黃粉就可。因為薑黃是脂溶性，必須加入有奶的飲品，牛奶、杏仁奶都可以。

不喝咖啡的話，可以加熱一杯牛奶及一茶匙薑黃粉，再視乎喜歡的味道額外添加其材料。筆者屬於寒底，會另加生薑汁，又會加肉桂粉增添香氣；喜歡喝甜的飲品，可以加蜂蜜；也可以加檸檬汁，任意配搭。

不過要留意，懷孕、生理期及體質偏虛人士都不適合服用薑黃，有需要可向醫生查詢。

#3 補充益生菌

大吃大喝後，最難受都是腸胃，所以要補充益生菌。根據消委會資料，不同包裝的益生菌也會影響功效，相對錠劑及粉劑，膠囊益生菌較理想，因為有膠囊保護，益生菌能通過胃的強酸環境進入腸道。

除了服用含益生菌的補充品外，也可以吃無糖乳酪做早餐，若嫌味道單調，可加入士多啤梨、藍莓或蜂蜜，味道更清新可口。筆者習慣買急凍水果，那就隨時都可以有水果乳酪吃，也可以用攪拌機攪成smoothie。

#4 急救magic cream

除了身體，皮膚這幾天都因為飲食、休息不足而變差，筆者的黑眼圈、乾紋、敏感泛紅問題特別嚴重。如果你也有同樣問題，可以試試以下急救產品：

含有35種天然成份，當中的Relief Plus™獨家專利配方可改善受損皮膚及發炎因子，有修復乾燥皮膚及淡化印痕等作用，適合敏感及濕疹肌膚。它質地不算厚重，容易推開，搽上面後感覺滋潤，也能在短時間改善筆者的敏感膚質，不再紅腫及痕癢。







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情