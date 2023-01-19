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Lazy Girl Beauty Hacks - Jessica CC

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19/01/2023

潔面大有學問！4個關於潔面的知識，很多人第一個步驟已經做漏了！

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　　有潔淨的皮膚才是養成好膚質的第一步，今次就和大家分享4個關於潔面的知識。

 

　　年廿八洗邋遢，除了收拾好家居、辦公室來迎接新年外，也別忘記為肌膚做好清潔，因為有潔淨的皮膚才是養成好膚質的第一步，今次就和大家分享4個關於潔面的知識。

 

 

#1 洗面前要清潔雙手

 

　　很多人都做漏了這一步！我們每日都接觸很多細菌，如果直接用滿佈細菌的雙手來潔面，就會令細菌接觸皮膚，有可能造成皮膚敏感或發炎、生痘痘。

 

　　建議潔面前先用潔手液消毒雙手，再進行洗面的步驟。

 

#2 不要直接把洗面乳塗上面

 

 

　　你有試過貪方便，直接把洗面乳塗上面部清潔嗎？這個做法會刺激皮膚，也容易令洗面乳的化學成份殘留在皮膚上。因為洗面乳當中含活性界面，需要混合水來達到乳化過程，產生泡泡，可以深入毛孔帶走油脂污垢，也減少刺激性。

 

　　建議潔面時先用水濕面，再取適量洗面乳加水搓至起泡，用泡沫潔面，也能減少手指與肌膚的磨擦，避免拉扯產生皺紋。

 

#3 不要用毛巾抹面

 

　　洗完面後，要立刻印乾面上水分。有些人習慣用毛巾抹面，但毛巾容易滋生細菌，不是最乾淨的方法。

 

　　建議用即棄的潔面巾或柔軟的紙巾輕輕印走水分，然後再塗護膚品。

 

 

#4 注意每日的洗面次數

 

　　洗面是很重要，但不是愈多愈好，洗得太頻繁會破壞油脂分泌，可能會愈洗愈易出油，甚至引起敏感。

 

　　建議每日的洗面次數要視乎膚質而定：油性肌膚人士每日可潔面2次，最多3次；乾性肌膚更可只在晚上用潔面乳洗面，早上可用清水就足夠。

 

　　了解洗面的知識後，也別忘記依照皮膚狀態，選用適合的潔面產品：

 

舒特膚 氨基酸活顏淨肌慕斯 $180／200ml

細膩綿密的慕斯狀，有助深入毛孔洗走污垢微粒，容易沖洗乾淨不殘留。含有舒緩成份尿囊素、甘油和三大Ceramides，有助舒緩及鎮靜皮膚，臨床實證，持續使用21日，有效降低皮膚敏感度91%。

Caudalie 葡萄毛孔淨化潔面啫喱 $190／150ml

99%天然純素成分獲得有機認證，專為敏感、暗瘡肌、混合性至油性肌膚而設，含 6 種 100%有機精油、100%天然植物水楊酸，有助洗潔皮膚污垢、深層淨化粗大毛孔，去除多餘油脂，亦可用於身體及背部的暗瘡粉刺

SNOW FOX 冰爽潔面泡沫 $280／150ml

不含刺激性化學物質或者合成酸，含有機薄荷油萃取物，有助鎮靜及天然抗菌作用，潔淨肌膚多餘油脂、毛孔污垢和空氣雜質，同時維持肌膚水分和潤澤度，針對油性或問題性皮膚。

purity made simple 三合一潔面乳 $200／240ml

含超過10種天然植物精華油，兼具卸妝、清潔及輕柔爽膚功效，有助鎮靜肌膚及保濕，適合眼部及任何膚質。

 

 

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