加入最愛專欄 收藏文章

一年來到最後一個月，工作、聚會都堆在一起，雖然有點煩躁，但不要忘記留點喘息空間給自己，慰勞一下自己這年來的付出與努力。各大品牌都趁年尾推出聖誕倒數月曆，無論你喜歡每日拆一份小禮物，還是喜歡一氣呵的大驚喜，以下精選的8款聖誕倒數月曆及禮盒都滿足到你身心靈的需要，重點是性價比不錯，值得入手！

Benefit願望成真美妝聖誕倒數月曆

這是Benefi首次推出聖誕倒數月曆，以60年代聖誕派對為靈感，含有24款Benefit 的人氣美妝產品，有齊眉妝產品，底霜、胭脂蜜粉等，滿足到派對妝容所需。

Benefit All I Want 願望成真美妝聖誕倒數月曆 HK$1,330（價值HK$2,882）

-Roller Lash 捲翹睫毛膏（黑色）|貨裝

-The POREfessional毛孔細緻底霜|貨裝

-Fluff Up 百變定形啞緻眉蠟|貨裝

-多功能伸縮胭脂掃

-The POREfessional輕裸無重毛孔細緻霜|迷你裝

-Hoola 古銅胭脂蜜粉|迷你裝

-Willa 玫瑰豆沙胭脂蜜粉|迷你裝

-Shellie溫暖海貝粉色胭脂蜜粉|迷你裝

-Terra香檳磚紅胭脂蜜粉|迷你裝

-Crystah草莓亮麗胭脂蜜粉|迷你裝

-24-HR Brow Setter透明定型眉膏|旅行裝

-The POREfessional Good Cleanup 清潔滑溜潔面泡沫|旅行裝

-The POREfessional Tight'n Toned 緊緻毛孔爽膚泡沫|旅行裝

-The POREfessional Deep Retreat深層淨化毛孔泥膜|旅行裝

-The POREfessional: Super Setter強力無重定妝噴霧|旅行裝

-Benetint 玫瑰胭脂水|旅行裝

-Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉（12 Purrr）|旅行裝

-Splashtint波光水漾滋潤唇釉（17 Heat Wave）|迷你裝

-BADgal BANG! 壞女孩無重豐盈睫毛液（黑色）|旅行裝

-They're Real!以真亂假睫毛膏（黑色）|旅行裝

-They’re Real磁力睫毛液（黑色）|旅行裝

-Fan Fest 電眼羽扇豐盈睫毛膏|旅行裝

-Gimme Brow+ 豐眉膏升級版（3號色）| 旅行裝

-Precisely, my brow立體塑形眉筆（4號色）| 旅行裝

除了倒數日曆外，Benefit亦有推出多款節日禮盒，大約半價就可以入手皇牌產品，送禮也得體實用。

查詢：Benefit







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱