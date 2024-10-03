在家也能做Color Test？3個免費色彩鑑定方法，從髮色、妝容到穿搭，一分鐘有結果！

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韓國近年很流行色彩鑑定，可以從中測試出自己的命定顏色。今次想和大家分享3個在家也做到的色彩鑑定方法，只需一兩分鐘就有結果，可靠度高，還免費呢！

天氣轉涼，又是時候準備轉季了！不知轉季選購新的彩妝產品或者衣服時，大家會如何挑選適合自己的單品呢？韓國近年很流行色彩鑑定，可以從中測試出自己的命定顏色。如果未有時間飛到韓國做測試，今次想和大家分享3個在家也做到的色彩鑑定方法，只需一兩分鐘就有結果，筆者3個測試的結果都是相同，可靠度高，還免費呢！

甚麼是色彩鑑定？

如果到韓國做色彩鑑定，專業調色師會一對一為客人判斷適合他/她的顏色，根據髮色、瞳孔、膚色及唇色等將人分為春、夏、秋、冬4種類型，從而找出最適合自己的顏色、妝容及穿搭風格等。

免費鑑定APP ColorLover

由於韓國實在太流行色彩鑑定，所以就有一個由調色師開發的手機APP ColorLover，收集了 2500人的數據，據說與實體的色彩鑑定比較，準確度高達90%。使用方法也很簡單，APP有不同語言選擇，中文、英文、日文都兼顧到，按步驟打開手機鏡頭，然後在明亮度、彩度、冷暖度的測試，挑選適合的組合就可以了。

筆者做了2-3分鐘，結果顯示為SUMMER LIGHT，列出推薦的髮色、彩妝色調、飾品顏色等等，感覺幾實用，結果也解釋的很詳細，不妨一試。

了解更多：https://www.colorloverlab.com/en/?ckattempt=1

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