日韓台的炎夏寶物！集齊補妝濕紙巾、私密噴霧、足部清潔液，對抗潮濕悶熱天！

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雖然只是5月，但香港天氣已經很濕熱，真想念早前到日、韓旅行時，還是涼涼的春天。提起旅行，除了之前介紹的韓國品牌Arencia「糯米糍潔面膏」外，筆者也從台灣、日本和韓國入手了一些很適合對抗夏天悶熱的好物，今次分享給大家。除了在當地外，在官網或者一些香港的藥妝店都可以買到，有興趣不妨一試。

BIORE補妝濕紙巾

這款濕紙巾在日本網絡上的討論度一直都很高，雖然它已經是上年的產品，但筆者即使經常飛日本都完全見不到。直到剛剛上星期去大阪，終於買到了！今年還推出了一款有涼感的補妝濕紙巾，二話不說也買來試用。

補妝濕紙巾的質地和一般的濕紙巾類似，但濕度不高，介乎乾和半濕之間，含有透明的粉末。筆者第一次使用，是在日本環球影城排隊玩遊戲的時候用，底妝有點出油，天氣又有點熱。當用了補妝濕紙巾印壓下，馬上變得乾爽，油光吸走了，重點是濕紙巾完全沒有變色，即是沒有把粉底帶走，比一般面油紙的使用感更好，持續時間也很長！如果使用涼感版本的補妝濕紙巾，相信會更清涼舒服。

詳情：BIORE

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