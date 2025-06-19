韓國醫美服務可以退稅、翻譯錢不能省？出發前，先筆記這3大收費要點！

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上篇文章分享了去韓國做醫美的注意事項，有興趣到韓國看皮膚科的話可以先了解一下。而對於香港人來說，去韓國做醫美最大的吸引力應該是價錢，一些在香港要花費數萬元的療程，在韓國可能只需幾千元就可以。不過，除了療程本身的費用，可能有些隱藏收費是被忽略的。今篇繼續和大家分享筆者之前第一次去韓國看皮膚科，關於金錢上有哪些地方需要注意。其中一點我們差點沒有留意，差點就多付了近千元港幣！

Read more：實試韓國「Do臉」！醫美新手上路：從預約、諮詢到療程，謹記3大注意事項！

#1 翻譯費用

如果本身不懂韓文，一般遊客到皮膚科診所都需要翻譯員陪同，預約時可以向診所查詢是否有翻譯員陪同，以及是否需要另外收費。筆者的其中一位同行朋友懂韓文，日常溝通是沒有問題的，但仍建議到有提供專業翻譯的診所，因為療程可能涉及專業的醫學用詞，一般的韓文程度可能不足以完全理解。

我們是透過診所的官方社交平台預約，聯絡時是用中文溝通，所以去到診所現在都會有中文翻譯陪同。在整個諮詢、療程及術後講解，翻譯員都會陪同在則，翻譯醫生的每句說個，每個步驟都會清楚解釋等，所以翻譯員的工作是不可或缺的。

其中印象最深刻的，就是筆者要做一個痛感較強的療程，翻譯員用温暖的雙手緊握著我緊張又冰冷的小手，並不斷說鼓勵的說話，又讚我勇敢，提供滿滿的情緒價值，令我安心不少。

#2 韓國醫美價錢真的比較便宜？

雖然很多推介到韓國做醫美療程的人都說價錢比香港便宜，但細心比較後，某些療程的價錢韓港相距其實不大。韓國的醫美療程大部分以能量發數或一劑的份量計算，單看一劑量的價錢真的很便宜，但要做完一個部位，就可能需要十劑的份量才足夠。而香港的美容院較常以部位計算，雖然看似價格較高，但一個價錢就是完整的一個部位，價錢對比起來其實差不多。

另外，有些療程不是一次就有效果，或者需要多次持續進行才能改善，例如溶脂療程、激光療程等，都需要每隔一至兩個月持續治療。這些療程在韓國皮膚科可能只需要幾百港元一次，價錢比香港便宜。不過，筆者覺得時間也是成本，某些持續性治療還是在香港做比較划算。

除了療程儀器外，操作員的專業也很重要。在韓國，一般是醫生或者專科醫生負責大大小小的療程，客人會比較有信心；而香港，大部分美容院都是由美容師負責操作儀器，專業性有點模糊。如果同樣由專業醫生負責療程，價錢當然是韓國比較便宜。

#3善用宣傳優惠及退稅

對於遊客去韓醫做醫美的最大吸引，莫過於是針對遊客的優惠及退稅政策。不少皮膚科診所每月都會推出指定療程的限定優惠，或者新客人特惠活動，價錢會比平日低，如果剛好是想做的療程就很適合。

另外，韓國的醫美服務是可以退稅的。韓國的消費附加稅是10%，但實際退稅金額會以消費額計算，基本上可以退回3-7%的消費稅。就筆者為例，療程花了1,078,000韓元，其中98,000是消費稅，扣除手續費後，退回75,000韓元，大約是7%。筆者和朋友們因為時間趕急，差點就來不及到機場辦理退稅，幸好最後都夠時間取回稅金。因此，考慮療程費用時別忘了退稅金額這一項。

總括來說，就是不要因為價錢便宜，或者剛好去韓國旅行就衝動去做醫美，因為萬一發生甚麼意外或術後問題都較難跟進。建議有興趣的話，在香港先詳細了解療程的優缺點再決定。







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