日本人氣雜貨店3COINS登港！盤點女生必收的3大美容好物，CP值超高！

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去日本旅行有很多「必買」、「必去」清單，其中最受遊客歡迎的就百元商店，雖然價格親民，但有很多性價比高的貨品，有些更能媲美大品牌的質素，其中3 COINS更將於香港開店，相信會很受港人歡迎。3COINS除了家居用品、旅行用品外，它的美容類別貨品也很多，更推出自己美妝品牌and us，當中有不少是筆者的私心愛用好物，今次就和大家分享吧！

#1 GEL甲筆

比起到美甲店整指甲，作為I人的筆者還是喜歡自己在家美甲，除了不用和美甲師聊天外，也省卻一來一回的交通時間。很喜歡and us的光療筆形指甲油，它有很多顏色選擇，閃粉也很細緻，也可以配搭磁石棒做出貓眼石等設計款。

GEL甲筆的用法很簡單，清潔指甲後就可以直接塗上甲油，然後照UV燈就完成了！它的掃頭很好塗，不易塗出界或不平均，可以兼顧到指甲邊的位置；扭動筆身就可以吱出指甲油，容易控制份量。一雙手的美甲時間只需約15分鐘，可以維持約一星期，推介給講求效率的Lazy Girls。

#2 易清潔梳子

中長髮女生的類惱就是梳頭時不知不覺地掉髮，一日幾條頭髮留在梳子上可能不太明顯，但當髮絲儲了幾日後，看到梳子纏著一堆頭髮，油脂、灰塵，畫面真的很嘔心。而and us這把梳子的設計貼心，整把梳都可以水洗，中間的隔層更可以拿出來，一次過清走髮絲、脂油等，每次梳頭都可以用到乾淨的梳子。

除了易清潔外，這把梳也很好梳！每朝起床我都會用它來梳順亂亂的長髮，完全不會纏著頭髮或梳不順。用來按摩頭皮也很舒服，有點力度但不會痛。比起筆者用過其他大品牌的梳子好用很多倍，推介給中長髮的女士。

#3 100%絲質睡眠產品

筆者有戴眼罩睡覺的習慣，但上次去日本旅行時忘記帶眼罩，於是隨便在3 COINS買了一對眼罩，用後覺得很有驚喜。特別一讚是眼罩由100%絲質所製，觸感十分柔軟親膚，即使有植眼睫毛或做了角蛋白也不會壓歪睫毛。眼罩兩側是圈著耳朵，鬆緊度適中。

這個100%絲質系列還有絲質睡眠美髮帽和枕頭袋，睡覺時使用，有助頭髮保濕，減少髮絲和枕頭間的摩擦損傷，有機會亦可買來試試。

3COINS香港

地址：銅鑼灣希慎廣場B2層B209B & B210-B212

（2025年7月18日開幕）







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