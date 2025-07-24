把拉麵的靈魂「外賣」！日本拉麵博物館推出的拉麵香水、雞油唇蜜，你想帶回家嗎？

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你喜歡吃日式拉麵嗎？濃厚的肉骨湯、香氣撲鼻的動物油脂、軟硬適中的麵條，還有那塊灸燒過的叉燒⋯⋯嗯，有點餓了。既然不能馬上到拉麵店吃麵，有沒有想過把拉麵的精髓「外賣」，隨時隨地回味舌尖上的那份美味呢？

在東京橫濱就有一間拉麵博物館推出拉麵香水、雞油唇蜜的紀念品，讓遊客從五感體驗日本拉麵的文化，把拉麵的靈魂帶回家回味，和摯愛家人分享。

這間博物館就是新橫濱拉麵博物館，以「昭和100年」為設計主題，把館內的手信店翻新，首先介紹的有兩款拉麵香水，分別名為Ramen和1958，是與香水品牌LUZ合作研發的。

這款香水想讓人回想起喝第一口湯之前的幸福時刻。可以幻想著小麥蒸氣、溫和的雞油、淡淡的醬油味。博物館希望香水不僅僅是「食物的味道」，而是一種讓人聯想到拉麵的淡淡香味。

前調：醛香

中調：癒創木、白雪松、乾木質調

基調：檀香、琥珀、麝香

木調的香水予人一種懷舊温暖的感覺，正正是這款1958想呈現的「昭和時代氣息」。博物館藉著陳年的木材香氣與佈滿灰塵的混凝土，加上檀香，呈現出50年代，日本經濟高速增長時期的活力和懷舊氣息的香氣。

前調：丁香

中調：雪松木、癒創木

基調：檀香、琥珀、廣藿香

除了香水外，還有一款雞油唇蜜，由於是透明無色的，塗上後就像吃完雞油拉麵一樣，雙唇閃閃發光，無論男女都適用。博物館形容香味温和，如果有機會到訪博物館，筆者也很有興趣買來試試。

新橫濱拉麵博物館

地址：橫濱市港北區新橫濱2-14-21

詳情：

https://www.raumen.co.jp/information/news_001940.html







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