那些年的凍齡女神！42歲陳妍希的保養法則：3個穴位消水腫、自製養生冬瓜茶，體重管理靠這個寶物！

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最近看了由陳妍希主演的陸劇《親愛的仇敵》，故事講述閨密間相愛相殺的故事，算是探討現代女性價錢觀的劇集。劇情尚算緊湊，但最吸引筆者眼球的，就是陳妍希的外型，仍保持著「那些年」的狀態，一查之下發現她已經42歲了，還很有少女感，十分上鏡！究竟她是如何保持最佳狀態呢？原來陳妍希經常在社交平台上分享她的變美小貼士，一起學起來吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Michelle Chen（@yanxi531）分享的貼文

#1 穴位消水腫

提起陳妍希就會想起她的包包臉，連她也自稱「水腫星人」，所以她也分享了一些消水腫方法，其中一樣就是穴位按摩。在需要拍攝的日子，她會按摩3個穴位，每個位置按10秒，每日3組。她形容按摩時會有點酸痛，那是正常的。

#2 自製消腫冬瓜茶

很多人都會喝檸檬水或黑咖啡去水腫，不過陳妍希就很懂得用食療方法，喝出好氣息，夏天就自製冬瓜茶。冬瓜茶材料很簡單，只需準備冬瓜、蘋果和薑片，煲20分鐘就可以喝了，味道清甜可口，更可以清熱、祛濕。她特別提醒冬瓜要連皮煲，因為《本草綱目》裡記載冬瓜皮可以清熱利水，比冬瓜肉的消水腫效果更好！

#3 控制食慾

陳妍希形容自己是愛吃美食的人，經常都會嘴饞，但過了40歲後要如何保持著少女的體態呢？她說除了做運動以外，最重要是控制食慾，所以她隨身會帶備薄荷噴霧，當「口痕」想吃東西時就噴一噴，因為薄荷有助降低食慾。此外，陳妍希也經常吸收優質的脂肪，例如橄欖油、三文魚、牛油果等，有助穩定血糖，減少對高糖食物的渴望，對管理體重很有效果。







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