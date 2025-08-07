喝太多咖啡奶茶令牙齒變黃？3大居家美白牙齒方法，告別惱人牙漬！

加入最愛專欄 收藏文章

俗語「一白遮三醜」，除了皮膚白外，愛美的女生例如筆者更追求牙齒要雪白，但平日愛喝咖啡、奶茶，間中喝喝中藥調理身體，明明沒有吸煙習慣，但牙齒就是不經不覺變黃，甚至出現牙漬，見到當下真的很驚惶失措。幸好及早發現，花了一、兩星期就把牙漬清潔掉，顏色比之前更白了一些，今次就和大家分享3個防止牙齒變黃的小貼士，在家就可以做到了！

#1 使用含氟的美白牙膏

每日使用美白牙膏清潔牙齒是最直接的方法。購買牙膏時可以選擇含有輕微的研磨劑（如二氧化矽、磷酸氫鈣、水合矽石等）或美白成分（如過氧化氫），這些成份有助去除牙齒表面的咖啡、茶、紅酒、朱古力等色素。含氟成分同時強化牙釉質，預防蛀牙。

筆者就用了以下兩款牙膏改善，每日早晚使用，刷牙時，確保牙膏覆蓋所有牙齒表面2分鐘，對於近期形成的色素沉澱有比較明顯的效果。

#2 使用美白漱口水

因為筆者近期實在太愛喝咖啡了，而喝完咖啡除了牙齒有機會變黃外，咖啡中的單寧會與口腔中的蛋白質及細菌結合，會產生異味。因此，每次喝完咖啡後及睡覺前，筆者都會使用含美白功能的漱口水清潔。常見的美白漱口水成分有研磨顆粒碳酸鈣及過氧化物，建議選擇不含酒精成份的漱口水，比較不傷害口腔黏膜。此外，也可以使用淡鹽水漱口，有助於減少牙菌斑形成。

#3 美白牙貼

以上的美白牙齒方法對短期形成的污漬比較有效，但如果想針對長期的牙漬或者想牙齒顏色提亮，就需要用美白牙貼。原理是將含美白劑的貼片貼在牙齒上約30分鐘，讓牙齒吸收美白劑。一個美白療程大約需要14-20日才會見到效果，不過這個方法就不建議敏感牙齒人士使用。







