溶脂針是智商稅？到韓國實試手臂溶脂：術後一個月，手臂線條有變嗎？

朋友最近為10月份的婚禮努力減肥，希望在大日子中以最佳體態示人。眼見婚期將至，但與理想身形還有一段距離，除了每日健身做運動、跟從營養師的飲食餐單外，她開始對醫美減肥產生興趣。得知筆者曾經到韓國注射溶脂針瘦手臂，於是詢問我的意見，效果明不明顯？是否智商稅？價錢比香港便宜嗎？嗯⋯⋯那就一次過在這裏分享我的親身體會吧！

首先介紹一下甚麼是溶脂針，可能有些人會把它和抽脂混淆，以為是大手術。溶脂針又稱消脂針，是一種注射性的針劑，主要成分通常是 脫氧膽酸（Deoxycholic acid）或其衍生物，這是一種人體自然存在的物質，能夠破壞脂肪細胞膜，使脂肪細胞溶解。 溶解後的脂肪會被身體代謝排出體外，達到減少脂肪細胞數量的效果。手術過程不算複雜，就像打針一樣，把一定份量的針劑注射在指定位置即可。

以筆者為例，因為覺得手臂實在太多肉肉了，所以在韓國醫美診所的評估後，兩邊手臂接受160cc的U Fit溶脂針劑，以及 1600 發Ulift超聲波拉提，有助緊緻手臂，改善 Bye Bye 肉。這兩款針對手臂的療程一共是韓幣 704000，大約是港幣 $4000。就療程價錢而言，的確比香港便宜，但如果特地為了這個目的而飛到韓國，計上機票、酒店、時間成本等，就不太建議了。

打溶脂針痛嗎？個人覺得可以接受，痛感就和平時到醫院或診所打疫苗一樣，不是特別痛，不過針筒很大支！以我注射的160cc為例，即是160ml，即是1支半多一點的益力多份量，要把它們平均分布在手臂內側，所以會有多個針口，其實有點恐怖。以下是我剛注射完兩小時的傷口情況，會腫脹、瘀青及疼痛，瘀青會在之前幾日變得很深色，紫紫黑黑的，畫面有點不雅就不分享了。腫脹及瘀青大概一至兩星期就會消失。部分人會出現敏感等反應，建議療程前先由醫生評估是否適合。

至於效果如何？直接說結論就是「有，但不持久。」因為溶脂針溶解的脂肪細胞會被代謝，但如果之後沒有注意飲食，脂肪細胞仍會堆積。下圖可以見到注射後一個月的分別，手臂線條的確是變瘦了。然而，那時候的我沒有特別做運動，又去了幾個旅行吃吃美食，所以大約一個月後就打回原形了。

如果想繼續保持緊緻的手臂線條，就需要很注意飲食、配合運動，或者要持續注射溶脂針來達到效果。因此，我不太推薦為了減肥而去注射溶脂針。不過，如果是我朋友的情況，為了某些重要日子而進行一次性的療程，個人認為並無大礙，但長遠為健康著想，就建議透過控制飲食及做運動來保持體態。

順便和大家分享一下，因為在6月份時，筆者的體重突破新高，實在難以接受，所以這兩個月都有好好控制飲食及做適量的家居運動，手臂線條漸漸緊實，效果比起溶脂針更滿意、更持久，有機會再詳細分享。







