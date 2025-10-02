Netflix《暴君的廚師》潤娥35歲最強凍齡童顏！吃貨不節食全靠4321運動法+高蛋白飲食？

加入最愛專欄 收藏文章

Yoona潤娥和李彩玟主演的Netflix韓劇《暴君的廚師》最近播出大結局，討論度甚高，筆者也忍不住一口氣看了十集，完全被男女主角吸引。故事講述潤娥飾演的法國料理廚師（延志永）穿越到古代的朝鮮，與史上著名的暴君兼美食家李獻（李彩玟 飾）相遇，發展出一段段美味又甜蜜的愛情故事。

提起潤娥，第一時間就想起「少女時代」，當年青春可人的跳唱偶像，到現在是35歲的優雅女演員，歲月好像沒有在她身上留下痕跡，無論膚質還是身材依然很少女！究竟潤娥有甚麼穿越時空的保養技巧？

30歲過後，新陳代謝開始減慢，體重很容易增加。不過潤娥作為女明星卻沒有節食減肥，反而在圈內是出名的吃貨。她在內地拍劇時，曾經一個人吃了2份麻辣香鍋和1桶米飯，又經常在社交平台上分享焗蛋糕等煮食影片，究竟她是如何Keep Fit呢？原來潤娥最喜愛吃高蛋白質的雞胸肉、越南河粉，不喜歡吃垃圾食物，喜歡吃高纖水果或柑橘類來代替零食。

此外，潤娥及其他少女時代成員有她們自己一套的Keep Fit法則，就是「4321運動法」，每日只需堅持10分鐘就可以保持體態，即使工作再忙也沒有偷懶不運動的藉口。「4321運動法」包括：

4分鐘高強度有氧運動：兩臂輪流揮拳，針對手臂線條

3分鐘肌力訓練：深蹲，針對臀部線條

2分鐘中低強度運動：抬膝運動，有助促進血液循環、提升心肺功能

1分鐘緩和運動：原地踏步和伸展，讓身體慢慢冷靜下來

在肌膚保養上，乾肌的潤娥十分注重保濕，不過在保濕前，她更注重清潔這個步驟，因為經常拍攝，妝容較厚重，需要徹底清潔肌膚。潤娥習慣先用卸妝油溶解彩妝，再用潔面產品清洗。為確保肌膚每個毛孔清潔乾淨，潤娥每星期會用一次火山泥面膜深層清潔皮膚，有助吸附毛孔髒污並預防暗瘡。

在保濕上，除了使用補水面膜外，潤娥也會在面霜或粉底中加入數滴美容油，又會趁拍攝節目的空檔使用保濕噴霧，讓皮膚時時刻刻保持水潤。







