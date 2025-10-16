Beauty
Lazy Girl Beauty Hacks - Jessica CC

加入最愛專欄　 收藏文章　

16/10/2025

除了定妝和控油，碎粉還有這些用法？盤點5大碎粉 Beauty hacks，把剩餘碎粉用光！

#Beauty hacks #控油 #碎粉 #Makeup #定妝 #Editor’s Pick #Body Care & Hair #Makeup Trends

　　最近開始轉季，加上年末很多美妝品牌都推出節日優惠，所以筆者不小心買了一些新的化妝品，再順便清理一些閒置的彩妝。整理後發現，原來在一眾唇膏、眼影、睫毛膏等化妝品當中，買得最多而又永遠用不完的就是碎粉／蜜粉！其實碎粉除了定妝、控油以外，還有很多日常用法，今次就和大家分享幾個碎粉的另類用法，一起把碎粉用光吧！

 

1／為睫毛增長及防脫妝

 

　　試試在塗上睫毛膏後，用化妝掃輕輕撲上一些碎粉，有助塗出更濃密纖長的眼睫毛。同時，這層碎粉有助吸附多餘的濕氣，使睫毛保持卷翹，碎粉也有助防水、控油，減低溶妝機會，特別適合香港濕熱的天氣或戶外活動時使用。

 

2／搽在眼鏡托上防脫妝

 

　　這個方法推薦給戴眼鏡或喜歡戴太陽眼鏡的人，因為鼻樑上的眼鏡托壓痕很容易令底妝脫落，每次除下眼鏡都有兩個紅印，十分尷尬。解決方法很簡單，只需要在眼鏡架上印上碎粉，然後再戴上。碎粉不但能定妝，還能吸收多餘油脂，減少眼鏡托和皮膚之間的磨擦。

 

3／臨時清潔化妝掃

 

　　去旅行盡量想行裝輕便，筆者通常都只會帶一支小化妝掃走天涯，當需要轉換眼影顏色或者化妝用途時，就會用到碎粉清潔化妝掃。試試將少量碎粉倒在紙巾上，然後將化妝掃在碎粉中輕輕滾動幾下。碎粉的細膩質地能吸附刷毛上的髒汙和油脂，讓刷子快速恢復乾淨狀態。

 

4／Dry Shampoo

 

　　明明睡前洗完頭，但隔天起身總覺得髮根和瀏海很扁塌，這個時候就可以把碎粉當作Dry Shampoo使用。用粉撲把碎粉印在髮根或瀏海位置，等一會，讓碎粉吸收多餘油分，然後再用密齒梳子把多餘的碎粉梳走，頭髮就能重拾清爽蓬鬆感。這個也是Lazy Girls不想洗頭時的好幫手！

 

5／防潮吸濕包

 

　　香港天氣很潮濕，可以把碎粉放在小茶包袋中密封，變成防潮包吸濕。碎粉可以吸附油脂和濕氣，適合放在手袋、鞋子或衣櫃裏使用，有助防止發霉或防臭。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

Screen Sensations
More On Lazy Girl Beauty Hacks
You May Also Like
#Beauty hacks #控油 #碎粉 #Makeup #定妝 #Editor’s Pick #Body Care & Hair #Makeup Trends
More on Beauty
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Beauty Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
貨幣攻略
More
Share