30/10/2025

冬日限定美妝盛宴：來自Tom Ford、RMK、Guerlain的節日系列，營造異國浪漫氛圍

　　踏入11月，有沒有計劃今年要過一個怎麼樣的冬天？飛到歐洲過浪漫的白色聖誕？還是到東方的神秘國度感受異國情調？筆者精選了3個品牌的節日彩妝系列，無論你身處何地，都能透過彩妝來營造出不同的冬日氣氛。

 

白色冬日：Tom Ford Beauty

 

　　想過一個雪花紛飛的浪漫冬天，不妨考慮 Tom Ford Beauty 全新的冬日雪映流光彩妝系列，靈感來自積雪時的阿爾卑斯山脈，當暖溫的陽光灑落山峰時所散發出的純白光，如夢似幻。因此包裝以純白與銀色作主調，展現如雪地上的閃光。系列包括限量的琉璃潤澤唇膏、高級訂製四色眼影盤、胭脂膏及絲緞高光液，讓你打造出如雪般柔亮迷人的冬季妝容。

 

Tom Ford 琉璃潤澤唇膏 全新3色 HK$505

Tom Ford 胭脂膏 HK$735

Tom Ford 絲緞高光液 HK$895

 

Tom Ford 高級訂製四色眼影盤 HK$825

 

　　冬日系列的亮點在於高級訂製四色眼影盤，香草米白、粉玫瑰和深梅可可，再配上彩虹色閃粉，粉質細緻，無論日妝或夜妝都能輕鬆駕馭，打造冬日深邃而迷人的輪廓。

 

查詢：Tom Ford Beauty

 

異國情調：RMK

 

　　若嫌白色冬日缺乏驚喜，可能你會喜歡 RMK 節日限定系列 Breeze Bliss Escape 所帶來的異國風情。有別於冬季常見的紅、白色調包裝，RMK 透過大膽的色彩對比營造出陽光普照、溫暖沙灘環繞的異國，用彩妝帶你遠離塵囂。

 

 

RMK 悠風悅色眼影胭脂盤 限量1款 HK$490

 

　　彩妝盤包含四種質地的眼影、胭脂及修容，配色帶有異國氣息。每款眼影都擁有鮮明的個性，可以疊加或單色使用，隨心所欲地打造出摩登的眼妝。色彩柔和的胭脂可以打造出清新可愛的妝效；修容色則打造出迷人的日曬效果；兩者疊加使用亦可呈現意想不到的層次感。

 

異國風情的妝容又點少得神秘迷人的雙唇。RMK 推出兩款限量版色號，EX-04 Sugarbush 帶有冷調藍色色澤的玫瑰米色，適合任何場合；EX-05 Hidden Ego 帶有淡淡黑色調的異國棕色，靈感源自異國的夜晚出遊，適合想要展現不同自我的日子。

 

RMK 絲絨柔彩唇膏 限量2色 HK$290

 

查詢：RMK

 

奇幻之夜：Guerlain

 

　　冬季的夜晚特別長，繁星閃爍，讓人沉醉，就如 Guerlain 的聖誕節彩妝系列 TALE OF WONDERS，採用精美的摺紙圖案包裝，描繪了夜空中閃爍的繁星。系列包括漸變色彩的光影粉、四色眼影組合、潤唇油、Rouge G 寶石唇膏 等都換上充滿節日氣氛的包裝。

 

 

全新限量版 RougeG 臻彩寶石緞光唇膏 – 877/306  HK$320

 

全新限量版 Ombres G 鎏金深邃四色眼影- 鎏光星眸 Stellar glow (520)  HK$830

 

　　其中最吸引筆者的是 Météorites 幻彩流星鎏光星耀粉盒，限量版採用最暢銷的 Cool／Rosé （02）組合，當中加入金色的星形珍珠，就像一顆顆小星星，別有意思。

 

全新限量版 Météorites 幻彩流星鎏光星耀粉Cool/Rosé (02) HK$635

 

 

查詢：Guerlain

 

 

