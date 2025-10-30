冬日限定美妝盛宴：來自Tom Ford、RMK、Guerlain的節日系列，營造異國浪漫氛圍

加入最愛專欄 收藏文章

踏入11月，有沒有計劃今年要過一個怎麼樣的冬天？飛到歐洲過浪漫的白色聖誕？還是到東方的神秘國度感受異國情調？筆者精選了3個品牌的節日彩妝系列，無論你身處何地，都能透過彩妝來營造出不同的冬日氣氛。

白色冬日：Tom Ford Beauty

想過一個雪花紛飛的浪漫冬天，不妨考慮 Tom Ford Beauty 全新的冬日雪映流光彩妝系列，靈感來自積雪時的阿爾卑斯山脈，當暖溫的陽光灑落山峰時所散發出的純白光，如夢似幻。因此包裝以純白與銀色作主調，展現如雪地上的閃光。系列包括限量的琉璃潤澤唇膏、高級訂製四色眼影盤、胭脂膏及絲緞高光液，讓你打造出如雪般柔亮迷人的冬季妝容。

冬日系列的亮點在於高級訂製四色眼影盤，香草米白、粉玫瑰和深梅可可，再配上彩虹色閃粉，粉質細緻，無論日妝或夜妝都能輕鬆駕馭，打造冬日深邃而迷人的輪廓。

查詢：Tom Ford Beauty

異國情調：RMK

若嫌白色冬日缺乏驚喜，可能你會喜歡 RMK 節日限定系列 Breeze Bliss Escape 所帶來的異國風情。有別於冬季常見的紅、白色調包裝，RMK 透過大膽的色彩對比營造出陽光普照、溫暖沙灘環繞的異國，用彩妝帶你遠離塵囂。

彩妝盤包含四種質地的眼影、胭脂及修容，配色帶有異國氣息。每款眼影都擁有鮮明的個性，可以疊加或單色使用，隨心所欲地打造出摩登的眼妝。色彩柔和的胭脂可以打造出清新可愛的妝效；修容色則打造出迷人的日曬效果；兩者疊加使用亦可呈現意想不到的層次感。

查詢：RMK

奇幻之夜：Guerlain

冬季的夜晚特別長，繁星閃爍，讓人沉醉，就如 Guerlain 的聖誕節彩妝系列 TALE OF WONDERS，採用精美的摺紙圖案包裝，描繪了夜空中閃爍的繁星。系列包括漸變色彩的光影粉、四色眼影組合、潤唇油、Rouge G 寶石唇膏 等都換上充滿節日氣氛的包裝。

其中最吸引筆者的是 Météorites 幻彩流星鎏光星耀粉盒，限量版採用最暢銷的 Cool／Rosé （02）組合，當中加入金色的星形珍珠，就像一顆顆小星星，別有意思。

