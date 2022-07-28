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布置家居的其中一個好選擇，一定有藝術品的份兒。有了它的加入，家中立即增添一些文藝氣息和玩味。如果那是一幅有特別意義的作品，閒時經過更有可能會喚起邂逅的過程，不自覺會會心微笑，就算只是一幅簡單畫作，也發揮神奇魔力。

若已有心水藝術品或畫作，那該放在哪裏好呢？以下分享客人的兩個擺設，或許也能為你帶來靈感！

#1 玄關

玄關總是一個讓人喘息、定定神的地方。外出後一片狼藉要擱下鑰匙銀包，近年還要處理消毒、口罩等等，所以作為一個進屋的第一個Checkpoint，不放在布置上花點心思。就像這兩口子，就放了太太自己畫的畫作在玄關位置做主角，還加了幾本書，小型雜物箱和蠟燭配搭。小鹿突然做了主角，像是歡迎主人回家的大使，不管回家一刻多累也好，也瞬間被療癒。本身功能性很重的一角，頓時變得優雅起來，不如重新發現和設計一下這個平日會匆匆略過的位置？

#2書櫃

無論是否有閱讀的習慣，每個人家中總有一處安放書本的地方。在這個書卷味重的位置，放上一兩幅插畫和藝術品一定很相襯。除了氣氛上的配襯，在設計師眼中，更是一個加添書櫃層次的做法。如果所有書本就這樣整整齊齊地垂直排列，難道不像圖書館般冰冷納悶嗎？但只要在一排直書的平面上放上一幅畫，隨意感頓時油然而生。還有一個小撇步，除了藝術品，只要把書的封面翻過來面向外，就已經有這個感覺了。

當然家中還有其他地方可以自己動手去嘗試一下，只要避開濕氣重和易撞倒的地方，其實就已有很多變化！

上面兩個例子其實是我們的一對客人Ivy和Jonathan的家。做住家設計，幾乎要對客人的所有生活習慣和喜好有所了解，從入門口第一件做的事、睡覺睡哪一邊、伴侶有無鼻鼾、到衣櫃的每一格放甚麼，通通都要知道。過程中的deep talk和了解，在不知不覺間，從客戶關係逐漸變成好朋友，就算項目完成後，也會時常談生活、聊興趣，而Ivy 和 Jonathan便是其中之一。

大概四年前，我們為他們的新居做設計，當時已經知道他倆很懂生活，喜歡畫畫、攝影、音樂等興趣，過著兩口子快樂的日子。在構思小店HINT.之際，想到如何讓Hintegro的客人也參與其中時，便想起了Ivy和Jonathan，於世邀請Ivy畫了一系列具備香港特色建築的插畫。

Ivy 閒時喜歡帶著相機四處拍下有特色的建築，再以手繪紀錄，她曾經習畫數年，平日的作品只是為興趣，在社交媒體分享一下。當我們邀請她為HINT. 做作品時，她還多次謙虛的認為自己的作品不夠水準，不太好意思。其實她是太客氣了，作為設計師，也覺得畫得很細緻，更重要的是，畫作代表了與Hintegro的一場相遇，能夠延續這個緣份已非常珍貴。

這次Ivy畫了一系列共六幅插畫，有上環裕寶齋古玩、見山書店、中環生記珠寶金行、跑馬地祥興咖啡室、大坑Little Tai Hang和HINT.。不知道一些小店會否會突然消失，但攝影和畫畫便是最佳的城市記錄。而由客人變成朋友，再邀請他們為 HINT. 的企劃插畫，是我們在香港做設計的動力。

如果想為家居做個藝術布置的實驗，又正物色藝術品，不妨支持一下Ivy 的作品啊！







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