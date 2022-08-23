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Hintegro最近完成了一個最新的住宅設計，屋主夫婦是千禧世代、三十出頭的高級行政人員。面對香港急促的節奏，為了尋回下班後的平衡與愜意，夫婦二人從市區的單幢式住宅搬到新界低密度的住宅區，並希望在回到家之際，能放下一天的包袱，與生活上的兩隻小伙伴（一隻哥基、一隻柴犬）和小朋友能感受到如度假般的輕鬆。

其實男屋主的爸爸從九十年代起已住在這個單位，因近年想搬到一個比較客易上落的地方，所以才將房子留給兒子。除了滿足那一份回到家的輕鬆感，結合屋主的品味與愛好，在細節上，如二人喜歡的跑車和Hermès珍藏品、毛孩的玩樂等，我們也花了不少心思。

一個為所有摯愛而設的專屬空間

屋主幾年前在一本雜誌上見到我們另一個康樂園的設計項目，印象非常深刻。所以在籌備新居裝潢之際，就找我們設計。女主人和我們第一次見面時便提到：「近年潮流興起一些極簡約的風格，我反而覺得這對於一個家來說太過冰冷，我更期待一個令人感覺溫暖和放鬆的家。而且我們平日工作已經很忙，能夠回到家就如去一趟度假的話，就最滿足了。」因此，整間屋的設計便以此為中心，希望帶來一個療癒心靈的家。

屋主二人各有所好，女主人有Hermès珍藏，而男主人就喜歡車和滑板，而兩隻寵物狗仔（一隻哥基、一隻柴犬）一直是他們生活中重要的部分。工程開始到一半，更收到屋主即將迎來寶寶的喜訊，因此設計也即時應變，同時兼顧主子和小朋友的日常生活需要。在了解屋主喜好的過程中，我知道兩人鐘情一些奢侈品牌，但並不炫耀，反而會特別鑽研和欣賞品牌背後的工藝和歷史，所以最後的設計也要反映到屋主嚮往高貴而樸實的性格和價值觀。

仿效日式庭園設計哲學 從心曠神怡的玄關開始

甫入門後，有兩個相連的玄關，這個設計參考了中式及日式庭園設計。第一個玄關是一個半戶外的空間，右邊是魚池，左邊則放了一棵百年杜松；而下一個玄關的右方是一個訂造的入牆鞋櫃和長椅，方便屋出門前作最後準備，或回家入屋前稍作安頓。抬頭看會見到天窗，讓自然光滲進來，現在已經成為兩隻毛孩午後歇腳的位置。無論是屋主回家，或是招待客人，這個玄關都讓人份外心曠神怡。

無論是晴天陰天雨天，我們也想客人能夠欣賞不同的風景。在魚池旁邊有一條日式「鎖樋」（Kusari-doi），它是日式庭園常見的引水裝置。待雨水經簷篷引水道收集後，就會沿住鐵鏈，經過每朵蓮花，一滴一滴向下流，水聲因而變得輕柔。單是靜靜地望住雨水的流動，已經十分治癒且詩意；待下起大雨來，雨水匯集就會形成白色的水柱，像在提醒我們欣賞和珍惜大自然的力量。

愛車之人的終極夢想

男主人作為愛車之人，可以從客廳看到愛驅是他的終極夢想。作為愛車的一分子，又怎會感受不到客人的期待呢？因此，在車房和客廳之間，綴以一扇圓形的玻璃窗，視線正好窺探到兩架愛驅的線條。而車房更是男主人的私人展覽廳，除了安放兩架車——一架蓮花和一架吉普車，還掛了幾幅現在和曾經所擁有的車的照片，以及滑板珍藏，享受男士專用的角落。

混搭胡桃木色和米色 襯托高貴的奢侈品珍藏

來到客廳與飯廳相連的位置。在新居設計開始前，屋主已預先購入好些Hermès 的家品，例如Les Trotteuses D’Hermès 茶几，以及一些色彩較繽紛的瓷器餐具和歐洲家具。這系列家具和家品啟發了我們混搭胡桃木色（Walnut）和米色（Beige），襯托客廳中顏色鮮艷、有綠有橙的擺設，看上來高貴而不失貴氣。

兼顧小朋友和寵物友善的心思

屋主二人在舊居時的木桌和木椅，因經常被兩隻毛孩咬爛而留下花痕；於是，我們選擇自家設計餐桌，並找來香港本地年輕木匠一木工房的Ken負責。實木枱面的桌子配上了黃色的金屬枱腳，這樣毛孩就可以盡情玩樂，主人亦不怕牠們會再次咬花枱腳。在分隔飯廳和廚房的折疊門底部，我們蓋以銅片，就算毛孩留下了抓痕，視覺上也像是銅片本身的亂紋，若要磨走亦是簡單的功夫。

在通往上層的樓梯底有一扇木閘。這個設置是避免狗仔和小朋友在樓梯間跑上跑落客易受傷，是家居安全的考慮。樓梯間地下的磁磚特地選了來自意大利Mutina的 Mattonelle Margherita，這個磁磚系列的設計師Nathalie Du Pasquier曾經為Hermès設計絲巾，就算只是一小部分，我們都希望藉著設計說故事，正好呼應兩口子的愛好：一窗之隔的橙色跑車和女主人的Hermès珍藏。另外，我們保留並修復好樓梯間原有的扶手，專程為男屋主的爸爸留下一個紀念。

一個開揚的廚房 促進人與人之間的交流

我們重新編排空間，讓廚房比原來的間隔更開揚和寬敞。在門口利用了折疊門的方式讓飯廳和廚房之間的互動更具彈性。只要把整扇門打開，屋主就可以享受一個相連空間；下廚時就可以把門完全關上，阻擋油煙擴散到客飯廳。在廚房加設的中島現已成為屋主過二人世界的聚腳點，飯後會在這裏一邊吃生果，一邊看著毛孩在屋內屋外玩耍，非常溫馨。

廚房和花園間，亦有一扇折疊窗，可以完全打開讓空氣流通。客人入伙後曾邀請朋友來燒烤聚會，有了這扇窗，便能與植物的香氣和溫暖的陽光作伴，一班朋友能一邊準備食物，一邊與花園的朋友傾偈，女主人形容為，「一個周到且窩心的設計」。

在這個家中有香港工藝、日式美學和有故事的材料，看到這裏你覺得有度假的感覺嗎？下次再和大家分享二樓和其他部分的設計！

後記：從客人到朋友

這是Hintegro今年其中一個最難忘的項目。除了感謝客人的信任，讓我們大膽發揮創意之外，還有更值得珍惜的。從第一次見面到完工，我們仍會每天閒聊，客人會分享兩隻毛孩的趣事和照片、一家享受新居等片段。而我和男主人更加成為了星期日早上遊車河的同伴，分享愛車的興趣。這份從客人昇華成友誼的緣份實屬難得，亦是Hintegro繼續做好設計的最大力量。







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