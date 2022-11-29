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在開始自己的studio之前，我曾打工五年。當時公司的project全是高尚住宅、show flat和甲級寫字樓，作為新界仔初出茅廬，心知在眼界和見識方面都要努力追趕。

老闆和老闆娘很好，每年都會全數資助我去一次旅行，我每次都選去東京。還記得第一次用公司福利覺得不好意思，所以預訂了一間日本連鎖商務酒店APA Hotel。怎料我被老闆娘鬧了一頓，說公司是希望我在旅程中開闊眼界，從中體驗最頂級的設計、裝修和細節，「住過、見過先至識得畫俾客人，你住Grand Hyatt啦！」無論是旅行的經歷，還是在那間公司的經驗，都一直影響到我今時今日。那幾年間，我是公司唯一的員工，練就了凡事一腳踢的本領；而老闆和老闆娘對我的鞭策，的確為我的事業打好了根基。

從前的影響，到我創業後，我每年都會安排和員工去一趟日本，還試過帶裝修師傅同行，當然這是疫情前了。只為一起感受日本人對自己和品質極緻的要求後，回到香港，所有以往的「做不到」都變成「做得到」。

第一次東京之旅住在六本木，當年碰巧就是日本第一間設計美術館 21_21 Design Sight開幕同年，我看了「水」的展覽。到今次的第五次來訪，碰巧正在展出Christo and Jeanne-Claude之前法國凱旋門 L’Arc de Triomphe Wrapped 公共藝術品的整個製作過程。除了巨量的環保纖維布料和7000公尺長紅色繩子，由構思如何保護凱旋門、計算文物的承重，到由大量工作人員（義工、攀山人員、保安、建築師等）一同執行任務，通過了解這些背後的故事，才覺得整個藝術計畫是何其震撼。

除了展覽，美術館裏裏外外的設計都令人百看不厭。大家認識三宅一生可能都是從同名時裝品牌Issey Miyake開始。但三宅的影響力其實不只是時裝，更是透過跨界合作，視所有設計為一體，鼓勵大家從設計看世界。而 21_21 Design Sight就是由他起動，集合了老友建築師安藤忠雄、產品設計師深澤直人及平面設計師佐藤卓的力量，以不間斷、取材於生活、互動的策展，告訴大家在日常生活可以發現更多趣味，打破美術館冰冷的形象。

安藤忠雄延伸三宅一生「一匹布」的設計概念，利用82塊16mm厚的鐵板焊接出54米長的屋頂，用建築展現日本和服剛中帶柔的美學，配搭經典的清水石屎，自然而平靜。

三宅一生除了是一位帶領日本時裝和設計走向世界的時裝設計師，更是時代進步的推動者。要去東京看美術館，21_21一定是必去！







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