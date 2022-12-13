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大學有幾位朋友影響到我對設計的眼界，其中一位就是Rosly。七年前，她在香港的公司幫助一些東南亞的發展商在長野縣白馬 （Hakuba）興建和設計滑雪酒店。年輕的她為了出國見識，便申請到白馬做駐場設計師。當時我去東京，順道乘搭新幹線到白馬探訪。她駕駛著錢七小車從白馬到長野迎接，隨後便把車匙擲給我，她說不習慣在長野市中心駕車。我心諗，長野市中心比東京少人千倍，完全摸不著頭腦。

沿路駕駛，沒有街燈，開始想像這位身高五呎三吋的女子怎樣在白馬生活。到了她的居所，她叫我泊車在旁邊的空地，眼見白雪已堆積到半腰，我問她泊在哪裏。她便將雪鏟遞給我，叫我鏟走白雪才泊車。剷了30分鐘，我問：「 平時你自己要剷幾耐？」她說大概45分鐘吧。她又在屋外的油桶取了煤油，說要為屋入面的暖爐點火。白馬就是這樣一個比較落後，但極純樸的世外桃源。早上與她駕車遊覽，遇到小路堆滿積雪，她叫我把車子撞開積雪便可前行。不難想像，一位身驅小巧的外國女子在白馬這個傳統地方，要多少勇氣才能站得住腳。

很多關於日本的設計材料和知識，都是通過與Rosly傾偈時所認識。說真，沒有她的意見和引導，也沒有現在的Hintegro。現在她已返回香港打理自己的生意，又幫助京都的老闆處理香港業務，並組織了家庭。今次到白馬，她製作了一個Google Map給我，其中一個地方就是日本建築師隈研吾設計的Snow Peak Land Station Hakuba。

剛開始認識建築和設計的時候，我心目中當代日本建築有四大巨頭：安藤忠雄、妹島和世、伊東豊雄和隈研吾。安藤忠雄大部份的建築都用清水混凝土，比較單一而且個人風格一點；妹島和世在成名之後的作品以白色為主，感覺較為詩意和女性化；而伊東豊雄就以概念性見著，有各樣材料的混合。至於隈研吾，就集中用木，混凝土和鋼鐵這鐵三角，堅持建築必須要和周邊環境融合的「負建築」理念。因為他覺得當建築成為環境的一部分，就更容易變成大家有記憶的地方。過去一屆東京奧運的主場館設計和建築，依然彰顯了這一點。

可能因為白馬是滑雪勝地，所以Snow Peak Landstation Hakuba的建築主體是取材於阿爾卑斯山脈的形象，並融入樹枝、雪花等意象，用木材建造屋頂結構。雖然造型突出，但親身去過就知道它並不會和周遭的環境違和，男女老幼都自在地在屋頂下遮蔭，同時享受著面前草地和藍天。欣賞隈研吾的作品並非一味看其宏大，更是一種體驗和一幅風景畫。

Snow Peak Landstation Hakuba 由一所商店、一間餐廳、一些glamping設施所組成。到訪那天，遇上星期六的市集，長野的各地型人聚集，售賣咖啡、果醬、甜點等等。有人一家大細享用食品和享受剛舒適的天氣。小朋友和寵物在草地上嬉戲，我就坐在Starbucks工作，享受一個沒有壓力的工作環境，這就是日本建築的魅力。







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