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出發之前，Rosly預備了一個google map，為我們推薦白馬的好去處。除了有上回提到的Snowpeak、當地的咖啡店、她有份參與的作品，還有House of Finn Juhl。



這家旅館是世界上第一家以 Finn Juhl 為主題，並完全由其設計的傢俬裝飾而成的酒店。酒店是傳統丹麥小木屋建築，從外就能看見標誌的木結構。接待我們的Okazaki-san是酒店的主管，亦是One Collection (負責Finn Juhl傢俬的生產商)的QC，所以他非常熟悉每件傢俬的故事，在welcoming tour時，我們更討論到Form follow function/ Function follow form的設計哲學。





我住的房間是「Japan Room」，裏面用的全部是Finn Juhl在1953 以日本建築為靈感設計的Japan Series。除了有彩色、用日本木造的Glove Cabinet，還有Japan Sofa Two seater等等。



1990 年，Finn Julh的遺孀 Hanne Wilhelm Hansen 將 Juhl 傢具設計製造版權授予丹麥傢具生產商One Collection。此後，Juhl 的傢俬一直在丹麥和日本兩地進行加工和組裝。種種原因就解釋了Finn Juhl和日本的微妙關係，還有我們能夠在東京看到關於他的展覽的原因，可見北歐和日本的美學一直在互相影響。



酒店的shared space有dining room、兩個lounge和一個在地牢的bar，提供免費的飲品和紅白酒，歡迎住客斟一杯喜歡的飲品，安坐在不同的傢俬上用心感受。而旅館內的所有燈飾都用了來自丹麥的Louis Poulsen。就是這些細緻位，令House of Finn Juhl除了展示經典的傢俬作品外，更是在示範一種北歐人對生活態度的追求。



旅途上，我們遇上了許多鍾情Finn Juhl或北歐傢俬的日本人。好像同日入住的住客雖然不是設計師但喜歡傢俬設計，所以特地來住一趟；後來在金沢，又遇上兩個有研究Finn Juhl傢俬的咖啡店主理人。日本對美學的教育，成熟的程度令人驚嘆。短短一晚，喚起了幾年前在哥本哈根看Finn Juhl、Arne Jacobsen、Carl Hansen 的感受。



