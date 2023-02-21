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日本人也會說，京都是個比較有傲氣的地方。的而且確，京都的歷史文化氣氛比較濃厚，建築亦有特色，無論是新或舊，都有很多東西可以觀摩，不少人因這種獨特氣質屢次慕名探訪。這次回到京都，可能當時尚未開關的關係，感覺京都比起以前更平和一點。去餐廳、小店、甚至只是走在街上，少了一份壓迫感，不知道剛從京都回來的朋友有同感嗎？今個星期選了酒店、小店和工藝社各一和大家分享：

#1 京都Ace Hotel

日本設計師Keigo問我，明明Ace是外國酒店品牌，你怎樣知道它是一間融入了日本文化去改良設計的酒店？

京都Ace Hotel外型上有隈研吾 Kuma Kengo特色的木材、拱型和百葉窗，和烏丸御池周邊的京都建築看上來毫不違和。而室內設計由Commune Design操刀，用了日本工藝作點綴，是現代的adaptation。例如在標準客房裏，床頭的一角用了榻榻米做高一級，可以用來做床頭櫃。牆上的畫作有染色大師柚木沙彌郎等藝術家創作，而沐浴用品亦用上日本品牌uka。就是這些細節，組合出一個mix，讓住客感覺到日式的氣氛。

「日式設計」並不一定直接將日本人的生活複製在設計之中，反而是抽取美的精粹轉化，才能有更多的受眾。

地址：日本京都市中京区車屋町245-2







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