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日式設計並非用木和素色就能了事。除了宏觀的佈局、材料和傢俬，我們更加著重尊重和式設計的根本。是佗寂wabi sabi ？是陰翳禮讚？是神道教？是佛教？單用「無印風」和「日本風」去一概而論，未免太過倉促。最近，完成了一個曼克頓山住宅的項目，可以和大家分享一下，我們對於日式設計的理解。

硅藻土、 Naguri名栗木、和紙障子都是我們常分享的元素，這些材料讓每個角落都藏了不同的細節。

「障子（しょうじ）」是日式房屋裏用來做間隔的拉窗或拉門，通常在木製的框邊貼上和紙製作而成。小丸子和爺爺在迴廊談天的片段入面，大家就會見到障子的蹤影。

今次的設計上，我們將障子用在玄關位置，一方面作為門口和客廳的緩衝；另一方面利用了和紙通透的特性，無論是日頭的自然光，或是夜晚開燈的光線，都可以穿透和紙，為玄關提供光源，這樣感覺就不會太過壓迫。

以前有客人用過從日本訂造的和紙障子。今次就經濟一點，由我們的師傅用本地的原材料以同樣的方法造出來。以往帶師傅去參觀日本工藝的體驗，又可以派上用場了。

這對客人喜歡日本的程度，連鋼琴也要選日本最大的木製家具品牌Karimoku和Roland聯乘的實木琴。琴的木工部份由Karimoku的師傅手工製作，每部琴上的天然木紋是獨一無二的，亦貫徹了傢俬設計的哲學，既精巧又精緻。放在飯廳的一邊，已是一件很美的藝術品。

而餐椅 CIVIL Chair two tone是日本飛驒高山市 Kashiwa柏木工的出品。柏木工是高山四大品牌之一，我們上一次的高山之旅亦到訪過他們的陳列室。像這樣有橡木和胡桃木的拼搭比較少見，正好為客廳帶來一點木調的層次。

喜歡日本的客人，又怎能會錯過我們最signature的日式浴缸呢？今次的浴室裏，還有另一個特點，就是牆身 Bera & Beren 的六角型圖案白色瓷磚，一直伸延到淋浴間。而洗手間地下就鋪了Mestizaje的深色地磚，雖然這兩個選擇不算常見。但這對Young couple既喜歡日式點綴，又想保留一點年輕的氣息，我們就在這些細節上大膽一點，呈現客人的個性。

這對客人本來是典型的「無飯」夫婦，平日很少下廚，所以當時對廚房間隔的改變沒有太大要求。雖然如此，我們依然稍微調整了電器的擺位，令取物和用上來更順手；而客人亦都添置了gaggenau的高級煮食爐和爐具，還有一個水龍頭就可享用冷熱水、和氣泡水的quooker。誰能抵抗這個完美廚房？難怪客人告訴我們，有了這個設計之後，自自然然煮多了飯，慢慢懂得享受廚房這個空間。

廚房的一角是丈夫的men’s cave。特別是在約了兄弟小酌幾杯的晚上，就算意猶未盡想傾耐一點也不怕，只要將陣地從客廳移到這裏，就能繼續欣賞夜景，亦不會阻礙到太太休息。抓緊自然光線，有時在這裏看看書、輕鬆工作或享用下午茶，就是在家的美好小時光。

以前帶公司同事去日本，晚上的活動就是一齊度尺，逐種材料、逐個空間去鑽研。甚至「障子」上的每一條木，我們都量度下來。從材料配搭的傳統，到學習造工細節，細微至木條的粗幼或預留罅隙的寬度，我們都不會放過，因為這樣才能吸收到日本文化的精華。就是這些體驗，推動我們學習新事物，在了解客人所需之後，用美感和專業知識，轉化為一個適合客人的設計。







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