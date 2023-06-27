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到底「香港精神」是甚麼？是香港人「打不死」的拼勁？還是只要有夢想就去試的 can do 精神？抑或是堅持發揚香港傳統工藝的執著？

最近看了由太古坊與香港青年藝術協會 （HKYAF）聯合創作的音樂喜劇 《PROJECT AFTER 6：無問題》 ，讓我重新思考到底甚麼是「香港精神」。

音樂劇由多個段落組成，都是圍繞香港的生活日常，有笑有淚、有成功有挫折，笑著、喊著看那些似曾相識的片段，總會有著點點共鳴。其中讓我印象特別深刻的，便是兩男擂台對疊的一幕，他們比拼的不是拳擊技術，而是名與利的追逐，誰賺錢賺得多，誰開的車名貴 ……香港人向來以轉數快、食腦見稱，彷彿賺錢愈多愈成功。但我看到的，香港卻有一班有心人，不惜投身香港的傳統工藝，將快被人遺忘的傳統承傳下去。

就如我們曾經合作的「一木」、「禾日三巷」和「草途木研社」，他們對傳統木工所花的心血，絕非現今機械化大量生產的傢俬所能比擬。記得 3年前，我和一班設計部同事，特意到他們的工作室，親身體會木工的製作過程，當中的一榫一卯、溫潤的木材、木材的香氣……至今仍記憶猶新。很喜愛一木 Ken Chow 為我們不同項目製作的餐桌和各式家具小物，這些木製品沒有花巧張揚的設計，卻看得出他的用心與細緻，能為空間帶來恰如其分的美好。

另一個香港的傳統工藝，讓我想到「炳記銅器」，由陸樹才和陸強才兩位老銅匠主理的銅器店，雖然在去年已經光榮結業，但給我們留下的，卻是一門永不會被遺忘的手藝。近年，我們兩個位於康樂園的項目，便分別用上他們的出品——銅製的洗手盆造型簡約，但不乏手工感，其中一款洗手盆，更飾以人手錘揼的紋理，千錘百煉的手工與我們的室內設計融為一體；而對於我們後輩設計師的要求，陸氏兄弟也從沒托手踭，他們的敬業樂業的職人精神，我們也受用至今。

另外，香港家長對於子女的教育，也是音樂劇中一個讓人印象深刻的片段，一班望子成龍的「虎媽」，互相較勁的，是仔女學幾多種外語、中英數常 stem考幾多分、樂器考幾多級……彷彿子女的成就，就是她們的全部。我倒覺得在這個知識隨時被AI 取代的年代，人與人之間的關係更加彌足珍貴。想起數年前的一個項目，女戶主是一位事業如日中天的女強人，但她夢寐以求的，卻是一個可以和家人、孩子共聚天倫的空間，因而讓我們萌生 co-dining space 的概念，讓她在開放式廚房做飯時，可與在旁溫習／繪畫／玩耍的孩子談天說笑，想著這些溫馨的畫面，或許就是推動我們創作的動力。

「香港精神」是甚麼？我相信就是那份堅持與執著，還有家人之間的緊密連繫，讓我們即使經歷多少風風雨雨之後，仍會對未來抱存希望。







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