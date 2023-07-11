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廚房是家居設計中，堪稱最為複雜的一部分，因為牽涉了廚房電器、爐具、廚櫃間隔、去水位、喉管等問題，因此，普遍人都認為還是找專業人士來規劃比較穩妥。我經常被問到該如何選擇市面上五花八門的櫥櫃用品，如來自歐洲、日本的品牌，還有出自內地的生產；碰巧早前參加了好友兼前生意合作夥伴的廚櫃公司喬遷之喜，不如就趁這個機會跟大家整理一下我的經驗吧！

首先，解答最常見的問題，如果沒有聘請室內設計師跟進工程，只找裝修師傅的話，是否可行？正如上述所說，有些錢是不能省的，建議選擇一間專業的廚櫃公司，包攬設計、工程、安裝及保養，對於一般忙碌的都市人來說，這會是比較方便和確保質素的做法。

來自歐洲的品牌，如Poggenpohl、Bulthaup等都是一些比較奢華的選擇，開放式廚房配搭歐洲頂級廚櫃，朋友到訪時立即多了個talking point；但權衡下來，從下單到安裝則需要較長時間訂製，如果遇上歐洲暑假，更加要預先計劃。此外，不少大牌子都有既定的規格，未必如度身訂造般，可靈活貼近不同的家居規限，這點在選擇時要多留意。

此外，來自意大利的 Modulnolva就比較affordable。這個品牌大家或許比較陌生，而相比起其他大牌，35年亦算是十分年輕，但就是因為沒有固有的框架，反而更勇於創新。而它的一大賣點，就是標榜意大利生產和採用當地物料，並由擁有建築師背景的設計師主導研發新技術。縱觀品牌的設計簡約、建築味濃，而細節卻藏於製作技術之中，例如其中一個BLADE LAB系列，是於天然石材門板背後加入金屬結構，這樣既可大大減低板材的重量達 60%，更令廚櫃外型更簡約流麗。另外因爲石材板背後裝有金屬結構，令其可對抗香港潮濕天氣，防止變形。另外，年輕品牌的優勝之處就是靈活，他們可因應客人的預算，組合不同價格的物料，度身訂造出較相宜但風格統一的設計。至於製造及運輸時間則由4至5個月不等。

如果追求實用和功能性，可考慮價錢與 Modulnova相約的日本廚櫃品牌，牌子選擇有 Sunwave、Cleanup 和 Panasonic等，這類日本牌子設計講求功能性，且備有不同類型的廚櫃機關和配件選擇，以及大量抽屜等收納空間，對於追求將廚具擺放得整齊有序、方便拿取的朋友，應可滿足他們的需要。外型方面，則走平實路線，雖不及歐洲品牌般時尚，但從製作到運輸通常較歐洲牌子短。

受歡迎的廚櫃公司，還有本地品牌 KODA，雖然品牌於國內生產，但卻用上了歐洲的物料如奧地利和德國牌子的五金配件，以及意大利的門板等，令其出品更堅固、耐用。至於外型上則追貼歐洲式的簡約現代感覺，而製作連運輸約需 1至 2 個月，當然價錢亦較經濟，所以它亦是性價比不錯的選擇。

我總覺得選廚櫃公司／廚櫃，就如選汽車一樣，歐洲車、日本車、國產車⋯⋯各有擅長，各有特點，建議大家因應自己的預算和需要選擇，如果選擇上有任何疑問，可向專業的室內設計師了解更多。